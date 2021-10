Je libo humra nebo ústřice? Nejraději mám vývar se zelím a vepřovým, říká michelinský šéfkuchař

„Dodržet stejnou kvalitu jako v předchozích letech je za současných podmínek téměř nemožné,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Povšnar, který v restauraci Sophia vaří sedm let.

Lidovky.cz: Jak jste se dostal k vaření? Chtěl jste být kuchařem už od dětství?

Ano, v kuchyni jsem se pohyboval odmalička - hlavně díky mojí babičce. A co si pamatuji, kuchař jsem chtěl být vždycky. Problém nastal až v době, kdy jsem si měl vybrat, na jakou školu půjdu. Kuchařina neměla ve Slovinsku zrovna prestiž a navíc jde o fyzicky náročnou práci. Nakonec mi to zakázali i rodiče a nakonec jsem vystudovaný ekonom. Když mi ale bylo asi pětadvacet, stejně jsem se rozhodl, že půjdu dělat, co mě baví a začal jsem pracovat v restauraci nedaleko domu, odkud pocházím. Rodiče nadšení nebyli...