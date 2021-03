Knedlíky plněné žebrem. Zkuste recept od známého šéfkuchaře Jana Punčocháře

PLNĚNÉ BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY SE ZELÍM Ingredience

Maso ■ 1 kg hovězích žeber ■ 3 velké cibule ■ sádlo ■ divoké koření (celý pepř, nové koření, 2–3 bobkové listy) ■ sůl, pepř Těsto na knedlíky ■ 600 g brambor (neloupaných, typ C) ■ cca 150 g hrubé mouky (podle potřeby) ■ bramborový škrob ■ 1 vejce ■ 1 žloutek ■ sůl ■ větší množství hrubé soli Zelí ■ 400 g kysaného zelí ■ cca 400 ml kuřecího vývaru ■ 1 větší cibule ■ sádlo ■ ocet ■ bobkový list, kmín ■ cukr, sůl, pepř 1.Žebra vaříme společně se dvěma cibulemi, solí a divokým kořením do změknutí, cca hodinu. Pak scedíme, maso obereme a nakrájíme na kostičky (vývar použijeme jindy na omáčku). Zbylou cibuli nakrájíme najemno, orestujeme na sádle dotmava, přidáme maso a dochutíme solí a pepřem. Ze směsi vytvoříme kuličky o průměru asi 4 cm a dáme je zachladit, aby lépe držely tvar. 2.Na plech nasypeme hrubou sůl a na ni vyskládáme omyté brambory. Pečeme při 180 °C doměkka, asi 50 minut. Ještě teplé brambory oloupeme a prolisujeme, případně najemno nastrouháme, přidáme vejce, žloutek, trochu škrobu a soli a postupně i hrubou mouku a vypracujeme vláčné pevné těsto. To rozválíme na výšku asi 0,5 cm a vykrájíme z něj kolečka, do nichž zabalíme připravené masové kuličky. Ihned zvolna vaříme ve vroucí osolené vodě. 3.Cibuli nasekáme nahrubo a pomalu orestujeme na sádle dozlatova. Přisypeme trochu cukru, necháme lehce zkaramelizovat, dále přidáme zelí, trochu octa, kmín a bobkový list, podlijeme vývarem a dusíme tzv. na skus. Nakonec vyjmeme bobkový list a zelí podle potřeby dochutíme solí, cukrem a octem, případně lehce zahustíme strouhanou syrovou bramborou nebo trochou hrubé mouky. 4.Plněné knedlíky podáváme s připraveným zelím, můžeme doplnit smaženou cibulkou, kterou jsme předtím lehce obalili v hladké mouce.