Kousky masa s rosolem. Jak na domácí tlačenku, poradí Jan Punčochář

Největší výhodou doma připravené tlačenky je, že vás ničím nepříjemným nepřekvapí: co do ní dáte, to v ní taky najdete.

Období masopustu, oddělující vánoční a velikonoční půst, bylo tradičně zasvěcené veselí a hodování. Právě v té době se také nejčastěji konaly svatby, posvícení – a zabijačky, protože jedno s druhým úzce souviselo. V chladných měsících se maso navíc mnohem snáz zpracovávalo a uchovávalo a bylo tu ještě něco: tučná a bohatá jídla přišla v tomto ročním období vůbec tak nějak víc k chuti než kdy jindy.



To ostatně platí dodnes – pečené maso, guláš, jitrnice nebo jelítka nám nikdy v roce nepřijdou tak vhod jako teď v zimě. A i když pravý význam masopustu už málokdy ctíme, pořád v nás to slovo cosi vzbuzuje, byť by to byla jen chuť dopřát si – něco „lepšího“, tučného a hlavně masitého. Zabijačkové dobroty jsou přesně takovými jídly.

Nejklasičtějším příkladem je zabijačková tlačenka, kousky masa a vnitřností spojené výrazným rosolem, nejčastěji podávané s cibulí, octem a pepřem. Svůj název nejspíš získala z německého „presswurst“, tedy stlačený buřt, a původně byla balená do vepřových nebo skopových střívek. Dnes jsou tlačenkové obaly obvykle plastové – a i díky tomu je poměrně snadné připravit si ji i doma.

„Základ tlačenky je masový,“ popisuje Jan Punčochář, „čím pestřejší ta skladba bude, tím lépe, takže ideálně nožičky, kolínka i kus hlavy.“ Druhý pilíř dobré tlačenky, vnitřnosti, by měl být podobně pestrý: vedle srdce a jazyka šéfkuchař radí přidat do ní i trochu jater. A konečně do třetice: pomleté kůže. Nevyplatí se je vynechat, neb právě ty – vedle kližkovitých částí masa – položí základ sulcu a zaručí, že tlačenka v chladu zatuhne, jak se od ní čeká.

Finální (ne)zatuhnutí taky bývá největším strašákem tohoto typu jídel – začátečník zkrátka jen stěží odhadne, jak se bude směs v chladu chovat. Pokud se tedy do domácí tlačenky chcete pustit, ale právě tento fakt vám to odhodlání trochu kalí, budete muset konzistenci jednoduše zkoušet – třeba pomocí talířku, kapky tuhnoucí směsi a chladu, nejlépe lednice. Ochotně tuhnoucí směs značí, že je připravená k plnění do sáčků.

Více je více

„Já osobně bych se ale ještě o něco víc bál, že tlačenka nebude dobře dochucená,“ pokračuje šéfkuchař, a tím, že pokud totiž maso nezalijete nijak obrovským množstvím vody a hlavně použije už zmíněné kůže, měla by se konzistence podařit.

Co se týká dochucení, nejde ani tak o to, čím přesně směs masa, kůží a vnitřností doplníte (klasikou je vedle soli pepř, česnek a majoránka, ale často se používá také mleté nové koření nebo cibule), důležité je především míra. A více je v tomto případě více. Směs na tlačenku by měla být takzvaně přechucená, především výrazně slaná, chce se říct přesolená. „Varem a hlavně následným chladnutím se chuť rosolu utlumí, bude mnohem míň intenzivní než ve chvíli, kdy jím sáčky plníte. Tak akorát je zkrátka to, co byste u jakéhokoli jiného jídla označili za moc,“ shrnuje Jan Punčochář.