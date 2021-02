Řepa, hrušky a sýr. Šéfkuchař Jan Punčochář radí, jak na vynikající salát

SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY S HRUŠKAMI A MODRÝM SÝREM Ingredience

■ 2 červené řepy (popř. 1 červená a 1 žlutá) ■ 200 g listového salátu podle chuti (Little Gem, Lollo Biondo, baby římský...) ■ 2 zralé hrušky (popř. jablka) ■ 2 pomeranče ■ 1 granátové jablko ■ cukr (popř. med) ■ máslo ■ 1 citron ■ 3 lžíce oleje (např. ořechového, olivového) ■ 150 g sýra s modrou plísní ■ 50 g ořechů (nejlépe pekanových) ■ čerstvý rozmarýn ■ sůl, pepř 1.Řepu omyjeme, na dno pekáče nasypeme vrstvu soli a bulvy na ni vyskládáme. Zakápneme olejem, opepříme, přidáme rozmarýn a při 200 stupních pečeme přikryté asi 45 minut doměkka. Pak necháme vystydnout, oloupeme a nakrájíme na středně velké kousky. Ořechy nasekáme, v pánvi rozpustíme trochu másla, ořechy opražíme a taktéž necháme zchladnout. 2.Hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na proužky. Granátové jablko překrojíme a pomocí paličky z něj vyklepeme semínka. Pomeranče oloupeme na dužinu (tj. slupek zbavíme i jednotlivé měsíčky). 3.Salát omyjeme, osušíme a natrháme. Sýr pokrájíme na kostičky. 4.Připravíme si dresink: do misky dáme citronovou šťávu (trochu kůry můžeme nastrouhat a později vmíchat do salátu), přidáme trochu soli a cukru a za stálého šlehání metličkou přiléváme olej, dokud nevznikne hladká emulze. Veškeré ovoce a zeleninu se zálivkou lehce promícháme a na závěr salát posypeme sýrem a ořechy.