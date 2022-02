Kabátek pro panenku. Jak na vepřové v česnekové krustě, poradí Jan Punčochář

Panenka náleží do kategorie takzvaného minutkového masa, tedy nejvíc jí sluší superrychlá úprava, třeba na pánvi anebo na grilu, po níž zůstane uvnitř růžová, měkká, a tedy šťavnatá, svrchu ale bude příjemně opečená. Trefit propečení tak, aby to všechno platilo, a přitom maso nebylo uvnitř víc syrové než šťavnaté, nebo naopak nešetrnou úpravou nezatuhlo docela, ale může být výzva i pro zkušené kuchaře – tím spíš pro nás ostatní.

Ve vlastní šťávě

Dnešní recept Jana Punčocháře na panenku připravenou metodou sous vide je přesně tím kuchařským postupem, který svrchu zmíněné vlastnosti jemného masa zachová, a to s neprůstřelnou spolehlivostí. Klasický, ale přece jen trochu nevyzpytatelný postup, tedy zprudka opéct a pak nechat nějaký čas odpočívat v teple, typicky v troubě, totiž otáčí naruby, a tím v mnohém usnadňuje. „Pomalé dušení při velmi nízké teplotě zaručí naši lepší kontrolu nad propečením masa, tedy především jeho tolik ceněnou šťavnatostí,“ vysvětluje šéfkuchař.

Podmínkou je samozřejmě příslušné vybavení: vakuovačka, která zajistí, že do sáčku s masem (případně dalšími ingrediencemi, obvykle máslem, trochou soli nebo nějakou bylinkou) nepronikne nejen voda, ale ani vzduch, takže se bude vařit doslova ve vlastní šťávě a v ničem jiném. Druhou nezbytností je vodní lázeň o stálé, kontrolovatelné teplotě; v tomto případě by měla mít plus minus 60 stupňů – a té hrubým odhadem teploty vody v hrnci na sporáku jen tak nedosáhneme. Hodí se taky teploměr na maso – ideálně „propečené“ by uvnitř mělo mít přibližně 55 stupňů. Šetrnost úpravy masa zajistí právě nevysoká teplota varu (naopak času si vezme docela dost: při této teplotě zhruba 40 minut), finální krátké, zato intenzivní opečení na másle na pánvi anebo v troubě mu zase dodá onu žádanou zlatavost.

Důležitá omáčka

„Že panenka není ,jednoduché‘ maso, potvrzuje i to, že je poměrně fádní – alespoň pro většinu lidí,“ pokračuje Jan Punčochář a míří tím mimo jiné k tenké křupavé vrstvě chlebové strouhanky vonící po česneku, která maso z dnešního receptu obepíná jako kůra. Kromě toho, že na talíři zajímavě vypadá, v ústech příjemně křupe a božsky voní (kromě česneku obsahuje taky slaninu a dozlatova opečenou cibuli; ochutit ji je ale možné takřka jakkoli – bylinkami, citronem a podobně), je příjemným dochucením jinak málo výrazného masa.

„Kromě přílohy by na talíři spolu s panenkou neměla chybět ještě nějaká dobrá omáčka,“ doplňuje šéfkuchař.

Tu základní a přitom nedostižně dobrou připravíte takřka z ničeho, přesněji z odřezků (panenku je potřeba před tepelnou úpravou dokonale odblanit a očistit) a vepřových kostí, a sice jejich pomalým varem s cibulí, trochou soli a tzv. divokým kořením (znovu při nízké teplotě, klidně i přes noc) a následným svařením asi na poloviční množství silného vývaru. Na závěr stačí scedit, přidat kostičku studeného másla a nechat rozpustit. Jiné dochucení už není potřeba: máslo omáčce dodá jemně oříškovou chuť a kromě toho ji zahustí.