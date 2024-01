Kapustové rolky plněné pečeným pleckem si zamilují i ti, kdo nad zelenými listy dosud ohrnovali nos

Kapustová rolka s trhaným vepřovým masem 8 větších kapustových listů

1,2 kg libového vepřového plecka

sůl, pepř

celý kmín

100 g slaniny

1 menší cibule

olej na opečení Fermentované papriky: 12–15 bílých paprik (cca 1,5 kg)

30 g soli

bobkový list Omáčka: sklenička fermentovaných paprik

2 drobnější cibule

máslo na opečení a zahuštění

velká špetka mletého nového koření

velká špetka mletého jalovce

3 lžičky zauzené papriky

výpek/vývar z masa 1. Maso překrájíme na tři až čtyři kusy, osolíme, opepříme, okmínujeme a opečeme na pánvi společně s na kostičky nakrájenou cibulkou a slaninou. Přendáme do pekáče, podlijeme vodou, přiklopíme a pečeme v předehřáté troubě na 160 ˚C doměkka. Poté je necháme zchladnout, rukama nebo vidličkou natrháme a spolu se scezenou opečenou cibulkou a slaninou přendáme do mísy. Promícháme, případně dosolíme. Kapustové listy krátce spaříme v horké vodě a hned zchladíme v ledové, aby nezešedly. Masovou směs rozdělíme na osm dílů a kapustové listy jí naplníme. Pevně svineme do drobných válečků, které ze všech stran opečeme na pánvi s pár kapkami oleje. 2. Papriky zbavíme semínek a důkladně omyjeme ve studené vodě. Nakrájíme je na velmi jemné nudličky, přendáme do vyšší mísy, osolíme a promačkáváme tak dlouho, až papriky změknou a pustí vodu. Napěchujeme je do zavařovacích sklenic a vymačkanou tekutinou dolijeme až po hrdlo. Nahoru přidáme dva bobkové listy a necháme kvasit při teplotě 21 ˚C asi týden. 3. Omáčka: Na části másla necháme zesklovatět pokrájenou cibulku, přidáme důkladně vymačkané fermentované papriky, jalovec, nové koření a uzenou papriku. Jen promícháme, aby paprika nezhořkla, přilijeme výpek z plecka a na mírném plameni dusíme doměkka. Pak omáčku rozmixujeme, propasírujeme a do hotové zašleháme dostatečné množství másla, aby byla co nejvíc krémová, nesolíme.