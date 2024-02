Jde to i bez rýže. Harmonii tradičních a nových chutí slibuje variace na srbské rizoto podle šéfkuchaře Drdela

Srbské rizoto s hrachovými chipsy 250 g pšenice ozimé

1,5 l vody

30 g soli

50 g másla

2 menší cibulky

400 g loupaných rajčat

zeleninový vývar

1 čerstvá červená paprika

1 stroužek česneku

30 g ovčího pecorina

sůl, pepř Na dokončení nakládané papriky, nakládaná zelená rajčata, nakládané cibulky Hrachové chipsy 100 g žluté hrachové mouky

1 vejce

sůl

mléko

olej 1. Nejprve je potřeba pár dní předem zfermentovat pšenici: Nasucho ji necháme rozvonět na rozpálené pánvi, pak přendáme do velké zavařovací sklenice a zalijeme vychladlou převařenou osolenou vodou. Hrdlo lahve zakryjeme plátýnkem a obsah necháme pět dní při pokojové teplotě fermentovat. Poté pšenici i s nálevem přelijeme do hrnce, doplníme podle potřeby vodou a uvaříme takzvaně na skus. 2. Dopředu si upečeme také hrachové chipsy na ozdobu rizota: hrachovou mouku, vejce, sůl a mléko (podle potřeby) důkladně vymícháme do těsta, které konzistencí připomíná palačinkové. Plech vyložíme pečicím papírem, potřeme troškou oleje a rozetřeme na něj hrachové těsto tak, aby vrstva byla co nejtenčí. Pečeme v předehřáté troubě na 150 ˚C zhruba 40–60 minut. 3. Postup pro přípravu rizota: na másle orestujeme nadrobno nakrájenou cibulku, na drobné kostičky nakrájenou červenou papriku, na tenké plátky nakrájený česnek. Přidáme posekaná loupaná rajčata, osolíme, opepříme a podlijeme zeleninovým vývarem. Dusíme na mírném plameni asi 20 minut. Teprve potom přidáme uvařenou pšenici a v omáčce ji krátce provaříme. Hrnec sundáme ze sporáku a do hotového základu vmícháme nastrouhané pecorino, které jídlu dodá chuť i krémovitost. 4. Rizoto při podávání doplníme nakládanou zeleninou a hrachovými chipsy.