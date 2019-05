ŠÁDA: Jaro patří vajíčkům. Vyzkoušejte je s chřestem a kaviárem

Pokud se vám po Velikonocích vajíčka ještě nepřejedla, neváhejte si z nich vytvořit lahodné pokrmy. Nejen v jarní kuchyni jsou k nezaplacení. Skvělá jsou například do salátů, na pomazánky, ale hodí se také do hlavních chodů či polévek.

Jejich konzumace se díky vitamínům, minerálům a dalším prospěšným makroživinám vyplatí nejen po Velikonocích, kdy se vám jich doma nakupí, ale i po celý rok. V aktuální jarní kuchyni jsou navíc skvěle kombinovatelná se sezónní zeleninou a bylinkami.



Dlouho dobu byla vajíčka strašákem, a to díky vyššímu obsahu cholesterolu. V posledních letech však odborníci hlásí opak a doporučují je zařazovat do zdravého jídelníčku, a to i včetně toho redukčního. Jedno až dvě vejce denně na vašich talířích doplní potřebné množství vitamínů (především D, ale také A, B, E a K), minerálů (vápník, fosfor, draslík, železo nebo zinek), stejně tak jsou skvělým zdrojem bílkovin.



Tyto látky dělají z vejce potravinu, která podporuje imunitu, činnost mozku, má vliv na kvalitu vlasů i pleti, pomáhá v boji proti vysokému tlaku, a právě i cholesterolu. Mnohé studie potvrdily, že konzumací vajíček se zvyšuje pouze neškodný HDL cholesterol. Proti špatnému LDL cholesterolu naopak zbrojí samotné žloutky, které obsahují lecitin, jež jeho hladinu snižuje.

Vajíčka jsou nejlepší k snídani, kdy vás zasytí na celé dopoledne, zároveň jsou dobře stravitelná. Vhodné je poté kombinovat je se zeleninou. K vytvoření skutečně zdravého a vyváženého pokrmu využijte lokální a sezónní suroviny. Vajíčka budou skvělá v kombinaci s chřestem, ale také třeba pažitkou či ředkvičkami.

Kombinaci vajec a chřestu naleznete také v mém aktuálním menu. Vyzkoušet můžete bio vejce 63 °C s mělnickým bílým chřestem, tapiokou a kaviárem. Nebo si dle receptu můžete pokrm připravit doma, tady je:

Vejce s chřestem

4 porce



4 ks bio vejce

500 g bílého chřestu



50 g šalotky



10 g tymiánu



300 ml drůbežího vývaru



100 g cream fraiche



100 g másla



1 polévková lžíce tapioky



tzar kaviár



sůl a pepř



bylinky na ozdobu



Postup: Vejce uvaříme v sous vide na 63 °C po dobu jedné hodiny. Můžeme ihned podávat anebo zchladit a pak znova ohřát. Dále oloupeme bílý chřest a odkrojíme cca 4 cm spodní části a stejně jako slupku vyhodíme (tyto části jsou hořké). Ukrojíme horní část chřestu cca 8 cm a spaříme v osolené vodě. Zachladíme a pak ohříváme v 50 ml drůbežího vývaru a 50 g másla, dochutíme solí a pepřem a následně vyskládáme na talíř.

Zbytek chřestu použijeme na omáčku. Spolu se šalotkou jej nakrájíme na kolečka, zpěníme na másle s tymiánem, zalijeme vývarem, uvaříme doměkka. Následně smícháme s cream fraiche a rozmixujeme dohladka. Dochutíme solí, pepřem a přecedíme přes jemný cedník. Poté zprudka zredukujeme na 2 dcl omáčky.



Tapioku uvaříme ve vroucí vodě, vaříme jí do té doby, dokud nezprůhlední a ve středu zůstane malá bílá tečka, poté scedíme a propláchneme pod studenou vodou. Necháme okapat a pak přidáme do teplé chřestové omáčky. K výslednému menu přidáme dle chuti Tzar kaviár a sezónní bylinky, ideálně méně výrazné.