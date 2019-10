Španělská omáčka z paprik, rajčat a mandlí. Jak na Romesco?

Různé omáčky a dipy dokážou obyčejnou pečenou zeleninu nebo maso pozvednout na úplně jinou úroveň. A vážně to nemusí být jen tatarka nebo kečup. Zkuste si třeba připravit tuhle úžasnou španělskou omáčku z pečených paprik, rajčat a pražených mandlí. Skvěle chutná, vydrží v lednici až několik týdnů a lze jí použít nejen za studena jako dip, ale klidně také teplou jako omáčku k cuketovým těstovinám nebo grusetkám. Samá pozitiva, nemyslíte?

Omáčka Romesco

10 porcí

800 g čerstvé červené papriky

400 g rajčat



10 stroužků česneku



1 chilli paprička



4 lžíce olivového oleje



100 g loupaných mandlí



2 lžíce vinného octa



1 lžička uzené papriky



sůl



pepř



Postup přípravy: Na plech s pečicím papírem nebo do pekáčku vložte celé papriky. Do samostatné pečicí nádoby nasypte rajčata (větší kusy překrojte napůl) a jemně je polijte olivovým olejem. Přihoďte i 4 neoloupané stroužky česneku a chilli papričku. Zeleninu vložte do trouby vyhřáté na maximum. Pečte přibližně 40 minut (přesná doba hodně záleží na velikosti paprik a rajčat a také výkonu vaší trouby), dokud paprikám nezčerná slupka.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Nebojte se opravdu černého spáleného povrchu. Kůži paprik později sloupnete a dužina pod ní bude mít krásně kouřovou chuť, která omáčku romesco dělá tak dobrou. Během pečení papriky alespoň jednou obraťte, aby se opekly ze všech stran, a rajčata promíchejte. Zatímco se zelenina peče, opražte mandle za střední teploty v pánvi na sucho. Mandle mohou být celé i sekané, vždy ale loupané (slupky by výsledné omáčce zbytečně dodaly hořkost) .



Upečené papriky přendejte do mísy a přikryjte. Zapaří se a jejich opečená kůže půjde lépe sloupnout. Upečený česnek vymáčkněte ze slupky. Chilli papričku zbavte stopky a případně i semínek, pokud nemáte rádi příliš pálivá jídla.

Zapařené papriky po pár minutách vyndejte z mísy, zbavte je stopky a jádřince. Dužinu oloupejte. Rozmixujte dohladka oloupané papriky, upečená rajčata a chilli, vymačkaný upečený česnek, oloupaný čerstvý česnek, opražené mandle, olivový olej, vinný ocet a uzenou papriku. Ochuťte solí a pepřem, případně i špetkou chilli vloček.

Omáčka chutná nejlépe druhý den, kdy se všechny chutě krásně propojí. Můžete ji podávat teplou i studenou. Hodí se skvěle k upečené zelenině, grilovanému masu, rybám či krevetám. Lze si do ní namáčet domácí pečivo, oblíbené krekry nebo sýrové chipsy. Omáčku uchovávejte v chladu, kde vydrží několik dní až týdnů.