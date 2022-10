Zamilujte se do leča. Jak ho připravit, abych chutnalo všem, poradí šéfkuchař Pavel Drdel

LEČO Ingredience RAJČATOVO-PAPRIKOVÉ PYRÉ ■ 3 červené papriky ■ 200 g dvojitého rajčatového protlaku ■ 0,1 l bílého vína ■ sůl, pepř ■ 0,05 l bylinkového oleje PLNĚNÉ PAPRIKY ■ 8 středních bílých či zelených paprik (nejlíp typ Amy či Lungy) ■ 250 g žlutých a 250 g červených cherry rajčat ■ hrst divokých, popř. jakýchkoli jiných rajčat ■ sůl, pepř ■ na opečení pár kapek bylinkového oleje OMÁČKA ■ 500 g rajčat ■ 50 g másla ■ 150 ml zeleninového vývaru ■ 1 střední cibule ■ sůl, pepř ■ olej (na opečení) SUŠENÝ ŽLOUTEK ■ 4 žloutky ■ 150 g cukru krystal ■ 75 g soli 1. Připravíme si rajčatovo-paprikové pyré: červené papriky překrojíme, očistíme a naskládáme do pekáčku. Pečeme v troubě při 200 stupních 20 až 25 minut, aby ztmavly. Poté přendáme do igelitového sáčku a necháme 15 minut zapařit. Pak oloupeme a pokrájíme. V rendlíku rozehřejeme olej, přidáme papriky a společně s protlakem je orestujeme. Podlijeme vínem, přiklopíme a na mírném plameni dusíme, až se veškerá tekutina odpaří. Rozmixujeme a propasírujeme. 2. Bílé papriky, určené k plnění, přepůlíme a zbavíme semínek. Opečeme zprudka na pánvi (asi dvě minuty z každé strany). Troubu předehřejeme na 180 stupňů, půlky paprik vyskládáme jako malé mističky do pekáčku, pokapeme olejem, osolíme a opepříme. Na dno každé papriky dáme trochu pyré a doplníme pokrájenými cherry rajčaty. Znovu osolíme, opepříme a nakonec přidáme překrájená divoká rajčata. V troubě pečeme asi 8 minut. 3. Pokračujeme přípravou omáčky: rajčata vložíme do pekáčku, osolíme zakápneme olejem a pečeme v předehřáté troubě (při 180 stupních) asi 15 minut dotmava. V rendlíku na rozehřátém másle necháme zesklovatět pokrájenou cibuli, přidáme upečená rajčata, opepříme a podlijeme vývarem. Prováříme dalších asi 15 minut, pak rozmixujeme dohladka a propasírujeme. 4. Sůl a cukr promícháme. Na dno plastové misky nasypeme asi 1/3 této směsi a opatrně do ní vložíme neporušené žloutky. Zasypeme zbytkem směsi a uložíme na 48 hodin do lednice. Poté žloutky opláchneme pod studenou vodou, osušíme papírovou utěrkou a přendáme do trouby předehřáté na 60 stupňů. Necháme schnout zhruba 6–7 hodin. 5. Papriky naplněné směsí rajčat podáváme spolu s rajčatovou omáčkou a sušeným žloutkem, popř. doplníme pečivem.