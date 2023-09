Kryli se jako „druhý židovský let“. Málo známé okolnosti dramatického odletu Edvarda Beneše z Československa

Tragické události podzimu 1938 jsou probírány z různých úhlů pohledu, ovšem málokdo se hlouběji zabývá tím, co předcházelo odletu Edvarda Beneše s manželkou z Prahy do Londýna 22. října 1938. Použili k tomu jedno z nejmodernějších československých dopravních letadel. Jak ale vůbec vznikala celá myšlenka na odchod Edvarda Beneše do zahraničí, alespoň v podání jeho synovce Bohuše Beneše, není dosud v povědomí širší veřejnosti příliš známo.

