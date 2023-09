Krize v pohraničí připomínala občanskou válku. Pražská vláda vyhlásila všeobecnou mobilizaci

Od půle třicátých let přestávalo Německo brát ohled na mínění západních velmocí, které jen přihlížely rostoucí agresivní rétorice nacistického vůdce, rozvoji německého zbrojního průmyslu a výstavbě německé branné moci. Hitler zkoušel, co si může dovolit. Flagrantním porušením versailleského uspořádání bylo v roce 1936 obsazení demilitarizovaného Porýní, jež Hitlerovi prošlo, aniž by vyvolalo zásadnější vojenskou či politickou reakci Západu.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč