Nezdržovat se idiotskými pravidly. Druhý prezidentský mandát Miloše Zemana byl ještě divočejší

Seriál

Dalších pět let! Dalších pět let! Neobvykle hlasitá slova prezidenta, který právě obhájil svůj mandát, naznačila 27. ledna 2018 všem, že se mají na co těšit. A čeho se obávat. Emotivní zvolání muže, jenž už čtvrtou dekádu pouze mentorsky přednáší a skutečné emoce nenechá nikdy vyjít napovrch, předznamenala, že Miloš Zeman je odhodlán si svůj druhý mandát užít.