I radnice se snaží plnit své úkoly na jedničku

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) V rámci naší milé tradice se i my na radnici na začátku září vracíme do školy. Neusedáme však společně se žáky v lavicích, ale míříme za našimi náchodskými prvňáčky, abychom je v novém školním prostředí uvítali.

Ještě před prázdninami mimo zápisy a dny otevřených dveří, které jsou dnes prakticky povinností, pořádáme projekty Předškoláček a Komenďáček, jejichž cílem je přiblížit rodičům a budoucím žákům školní prostředí, seznámit je s učiteli a budoucími spolužáky.

Akce pro naše starší školáky v Náchodě pořádáme také často a neméně rádi. Město v průběhu celého školního roku ožívá nejrůznějšími vzdělávacími projekty, jarmarky, školními koncerty a besídkami nebo výstavami. Jsem si jistý, že i následující školní rok jich bude plný.

Již sedm let v Náchodě také udělujeme cenu za nejlepší studijní výsledky s názvem Žák roku. Chceme naše školáky motivovat a podpořit jejich snahu. Ocenění by ale mělo mít svůj ekvivalent i na druhé straně katedry, proto vždy na jaře společně s oceněnými žáky vybíráme i skupinu kantorů, kterým udělujeme titul Pedagog roku.

Náchodské vzdělávání se už před několika lety vydalo na cestu digitalizace. V řadě škol jsme zrušili klasické třídnice a žákovské a nahradili je novým elektronickým informačním systémem. Přístup žáků k informacím usnadňuje i pokrytí prostorů škol signálem wi-fi. Letos v květnu jsme například investovali téměř 150 tisíc do potřebných prací v ZŠ na Drtinově náměstí, a oficiálně tak školu na síť napojili.

Pokračujeme i v modernizaci a rekonstrukcích školních budov, aby měli naši školáci co nejlepší zázemí. Nedávno jsme dokončili opravu opěrné zdi podél základní školy T. G. Masaryka v Bartoňově ulici, která již delší dobu ohrožovala kolemjdoucí. V březnu se žáci ze ZŠ 1. Máje dočkali nových obkladů a dlažby na sociálních zařízeních, celkem za 600 tisíc korun.

Naši žáci se taky čím dál častěji vydávají nejen za hranice Náchoda ale i mimo Českou republiku. Za jazykovými a kulturními zkušenostmi jezdí třeba do Londýna, Říma nebo Bruselu. Školy napříč městem dlouhodobě spolupracují se zahraničními institucemi. ZŠ Komenského již přes 20 let udržuje vztahy s partnerskou školou v německém Halberstadtu a loni v září jsme na Jiráskově gymnáziu přijali skupinu německých školáků z Oesede. I základní škola v Plhově minulý rok v květnu odstartovala jeden z výměnných programů, a to se školou v městě Partizánske na Slovensku.