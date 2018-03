Výrobci sladkostí nasadili dietu. Experti upozorňují, že takzvané light cukrovinky jsou ještě větším lákadlem

PRAHA Vypadá to jako revoluce. Gumovým medvídkům Jojo, sušenkám Milka, ale i margotce nebo sladké limonádě Lipton výrobci odlehčují. Nestlé za poslední roky snížilo obsah cukru ve svých výrobcích o 32 procent. Do sedmi let má společnost PepsiCo za cíl snížit množství cukru ve dvou třetinách svých nápojů.

- 50 gramů cukru je maximální doporučená denní dávka - Až 70 gramů zkonzumují denně obyvatelé ČR

Na první pohled vítaný trend. Doporučené maximální denní množství cukru se vejde na osm lžiček cukru. Češi si ovšem každý den dopřejí další tři lžičky sladidla navíc. Ačkoli ve srovnání s jinými národy patříme k průměrným milovníkům sladkého, cukrovinky v tuzemsku zeštíhlují.

Podle slov výrobců jde o snahu umožnit spotřebiteli zdravější životní styl. Jenže odborníci na výživu k trendu přistupují skeptičtěji. „Jsou to jen kosmetické změny,“ míní výživová poradkyně Hana Mojžíšová. Obává se, že sladkosti lehčí o pár gramů cukru budou mít na spotřebitele vliv spíše opačný. A to, že po takzvané light variantě čokolády či bonbonů sáhnou s ještě menšími výčitkami svědomí.