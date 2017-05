Polskou studentku znásilnil, ubodal a pohřbil pod skotský kostel. Je Tobin i Bible Johnem?

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna vždy na začátku týdne přináší seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Všechny případy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



Angelika Kluková pocházela z města Skoczow poblíž Krakova. V létě 2006 si přivydělávala na brigádě jako uklízečka v kostele Svatého Patrika ve skotském Anderstonu v oblasti Glasgow. Na místní faře i bydlela. Peníze 23letá dívka potřebovala na skandinávská studia, chodila na ně na Gdaňskou univerzitu.



Ve stejném kostele pracoval jako údržbář i šedesátiletý Pat McLaughlin. Dostal se sem pomocí charity „Bochníky a ryby“, která pomáhala bezdomovcům. „Poznal jsem ho jednou za strašné bouřky, když k nám přišel. Pomáhal nosit věci dovnitř, byl to velmi tichý člověk. Byl velmi nápomocný,“ popsal Dennis Curan, který pracoval pro Bochníky a ryby, v dokumentu Tobin: Portrait of Serial Killer.

McLaughlin pak začal pracovat jako údržbář v kostele. Byl oblíbený a všichni mu věřili. Oblíbila si ho i polská studentka. V neděli 24. září 2006 ale Angelika Kluková zmizela. Druhý den to lidé z fary oznámili místní policii. Ta přijela, prohledala kostel a okolí a vyslechla i tichého a klidného údržbáře. V úterý však zmizel i McLaughlin, když se neukázal v práci. Odpoledne už byla jeho fotografie v médiích s popiskem, že jde o člověka, se kterým byla zmizelá studentka spatřena naposledy.

„Jedna z nejstrašnějších vražd“

Na policii se ozvala žena, který v muži poznala svého souseda. Jenže neznala jméno Pat McLaughlin, soused se jmenoval Peter Tobin. Ten opustil Glasgow, odjel nejprve do Edinburghu a následně do Londýna, kde se dal zapsat v nemocnici pod dalším smyšleným jménem James Kelly. Měl ale smůlu, jedna zdravotní sestra poznala obličej z televize.



V pátek večer našla policie pod podlahou kostela zkrvavené tělo Angeliky Klukové. „Byl to jeden z nejbrutálnějších případů, jaký jsem řešila. Děsivý pohled,“ líčila forenzní expertka Carol Westonová, která se k tělu dostala jako první.



„Byla to jedna z nejstrašnějších vražd, jakou jsem za 32 let u policie zažil. Bylo to otřesné. Nedokázal jsem si představit, jak někdo mohl spáchat takový zločin na bezbranné milé ženě. To, jak dlouho zůstal chladnokrevně na místě činu a zahlazoval stopy, ukazovalo na dílo zkušeného vraha, že musel něco podobného spáchat už v minulosti,“ říkal detektiv David Swindle.

DNA ho usvědčilo

V pondělí už měla policie výsledky analýzy DNA ze spermatu nalezeného na těle oběti. Profil DNA se shodoval s Peterem Tobinem. Toho mezitím policie převezla zpět do Glasgow, on však veškerá obvinění z vraždy popřel.



Peter Tobin na policejním snímku.

Co se tedy o osm dní dříve stalo? Tobin studentku v garáži vedle kostela praštil utrženou nohou od stolu, svázal, znásilnil, zmlátil a ubodal. Její tělo pak obalil igelitem a nacpal do úzké proluky pod podlahou kostela. Poté dál připravoval charitativní nedělní večeři. Tu pak vydával s dalšími lidmi z charity nad „hrobem“ mladé Polky.



Policie začala prověřovat Tobinův šedesátiletý život. Kriminalisté zjistili, že se často stěhoval a užíval téměř 40 různých jmen. Mezi roky 2005-2006 používal 30 různých mobilních telefonů. Policie věřila, že má Tobin co skrývat. Složili speciální tým a spustili operaci Anagram, která měla určit, čeho všeho se Tobin dopustil.



Problémy se zákonem měl Tobin už od dětství. Roky strávil v polepšovně, později ve vězení pro mladistvé delikventy - to vše za drobné zločiny jako krádeže a padělání. V roce 1970 si jako 24letý vzal 17letou Margaret Louise Mountneyovou.



Několik měsíců manželství klapalo, pak ale Tobin začal svou ženu ponižovat, nedovoloval jí opouštět byt. Když jednu noc odmítla sex, bodl ji nožem do břicha a sex si vynutil. Poté z bytu odešel. Margaret zachránil soused, který zavolal sanitku, jinak by vykrvácela. Mountneyová bojovala v kómatu tři týdny o život. O tom, že ji pobodal manžel nikomu ze strachu neřekla, o rok později se s ním později rozvedla.



Manželky od něj musely utíkat

V roce 1973 se Tobin oženil podruhé, vzal si 30letou zdravotní sestru Sylvii Jefferiesovou. S ní měl dlouhodobě nezaměstnaný muž dvě děti (syn ale zemřel krátce po porodu), divoké násilné manželství však opět trvalo jen krátce - tři roky. Obě manželky za pomoci lstí utekly a tím si možná zachránily život.



V polovině 80. let navázal vztah s mladičkou Cathy Wilsonovou, která mu v roce 1987 - v jejích 15 letech - porodila syna. Tobin si Wilsonou o dva roky později vzal. I tady šlo o vztah, kdy Tobin manželku napadal. Syna však miloval a nikdy mu neublížil. Proto mu ho Wilsonová půjčovala i po roce 1990, když se manželství rozpadlo.

Tobin syna využíval jako lákadlo, aby dostal domů dívky na hlídání. Dvě z nich v noci 4. srpna 1993 opil, zdrogoval a s nožem v ruce znásilnil. Pro syna si už předtím přijela Wilsonová, takže byl v bytě s 14letými dívkami sám. Omámené a zneužité je nechal v bytě a odešel, nechal však puštěné nezapálené plynové hořáky na sporáku.



Dívky přežily jen náhodou. Policie vyhlásila po Tobinovi pátrání, ten se mezitím ukrýval u jedné náboženské sekty. Dopadli ho později v Brightonu. 18. května 1994 byl Tobin za znásilnění odsouzen na 14 let do vězení, za pokus o dvojnásobnou vraždu nakonec souzen nebyl. Za mřížemi strávil 10 let, na svobodu vyšel jako 58letý v roce 2004.

Jako registrovaný sexuální deviant měl policii informovat o svém pobytu. Dál se svým charisma lákal mladé dívky do barů, jednu dokonce v roce 2005 napadl. Tobin zmizel a opět měnil jména. Sedm měsíců po napadení si našel práci v kostele Svatého Patrika v Anderstonu. Tam poznal Klukovou...

Největší pátrací akce v dějinách

Detektivové mu její vraždu prokázali silnými forenzními důkazy. Kromě DNA ze spermatu měli i stopy její krve na Tobinových hodinkách. I na jeho tričku našli stopy DNA Klukové. V rámci operace Anagram kriminalisté spojovali případy zmizelých žen a dívek s místy, kde se mohl Tobin v minulosti pohybovat. A byli úspěšní. Našli spojení v případě jedné z nejznámějších kauz zmizelé dívky, která se táhla už 15 let.

Patnáctiletá Vicky Hamiltonová byla naposledy spatřena 10. února 1991, když seděla na zastávce ve Falkirku, jedla rybu s hranolky a čekala na autobus, který ji měl odvézt domů do Reddingu. Její zmizení se změnilo v největší pátrací akci v dějinách Skotska. Policie vyslechla téměř 7000 lidí. Neúspěšně.



„Prosím, spojte se s námi. Dejte policie vědět, že je v pořádku. Nic jiného nechci, jen vědět, že v pořádku,“ prosila matka Vicky z nahrávky, kterou častou pouštěly televize. Operace Anagram odhalila, že Tobin mohl být onoho večera ve stejném městě jako Hamiltonová.



Tobin měl tou dobou dům v nedalekém Bathgate, bydlel tam několik měsíců. Když policejní technici dům prohledali, našli na půdě ukrytý nůž. Na ostří byly zbytky kůže. Podle analýzy DNA patřily Vicky Hamiltonové. Tobin byl tou dobou ve vazbě - obviněn z vraždy Klukové, nyní mu přidali obvinění z únosu Hamiltonové. Pro obvinění z vraždy chybělo tělo. „Byl klidný. O Hamiltonové tvrdil, že ji vůbec nezná a nemůže nám pomoci. Říkal, se nikdy nepotkali,“ popsal jeden z vyšetřovatelů.

Pohřešuje se 18letá dívka

Šest měsíců po zmizení Hamiltonové - 5. srpna 1991 - začala policie v Essexu pátrat po 18leté Dinah McNicolové. Naposledy byla spatřena u dálnice M25, když se vracela z hudebního festivalu. Jeden svědek Dinah viděl odjížděl v autě s mužem, který měl zřejmě skotský přízvuk. Měsíce trvající rozsáhlé pátrání k ničemu nevedlo. „Když nám předali kolegové ze Skotska v roce 2007 data, které v rámci operace Angram nasbírali, rázem byl z Tobina hlavní podezřelý,“ řekl detektiv Tim Wills z Essexu.



Policie zjistila, že měsíce po zmizení McNicolové byla použita její kreditní karta v místech, kde se Tobin pohyboval. Policie v Essexu tak znovu otevřela její případ. Pátrání je přivedlo i k domu číslo 50 v ulici Irvine Drive v Margate, kde Tobin na začátku 90. let také bydlel. Soused si vzpomněl, že tam kdysi Tobin kopal velkou jámu, prý pískoviště pro syna.



Specialisté našli pod pískoviště lidské pozůstatky zabalené v igelitu. Na tiskové konferenci 13. listopadu 2007 policie oznámila, že jde o tělo Nicky Hamiltonové. Detektivové z Essexu přitom čekali, že zde najdou tělo Dinah McNicolové. Tobin tak musel rozpůlené tělo Hamiltonové vézt téměř 750 kilometrů daleko. Pitva prokázala, že vrah dívku zdrogoval, znásilnil a uškrtil.

50 Irvine Drive v Margate - místo, kde byla objevena dvě těla.

Tři dny po tiskové konferenci objevili policisté na zahradě i pozůstatky McNicolové. I její tělo bylo zabalenou v igelitu. Pitva tentokrát nedokázala určit příčinu smrti. Zjistila, že však byla také omámená.

Tou dobou byl už Tobin ve vězení, odsouzen k 21 letům za vraždu Angeliky Klukové. Po dalších dvou soudech skončil ve vězení na doživotí bez možnosti propuštění.

Policisté ale nevěřili, že zabíjel jen v těchto třech případech. Při první prokázané vraždě mu bylo přes 40 let. Podle expertů žádný sériový vrah nezačíná takhle pozdě. V letech 1968-1969 někdo zabil tři mladé ženy po jejich setkání v tančírně Barrowland Ballrom v Glasgow. Vrah, který dostal přezdívku Bible John, své oběti také znásilnil a uškrtil.



Trojnásobný vrah Bible John nebyl nikdy dopaden

Tobin se v té době v Glasgow nacházel. Jeho modus operandi odpovídal stylu Bible Johna. I identikit se nápadně podobal Peteru Tobinovi. Na policii se po 40 letech přihlásily i dvě ženy, které tvrdily, že Tobin do tančírny chodil. V září 2010 však zemřel jediný člověk, který viděl Bible Johna - 74letá Jean McLachlanová, která s vrahem jela taxíkem a podle jejího líčení byl nakreslen identikit. DNA z případu Bible Johna se podle policie již nedá použít, je zničené špatným skladováním. Důkazy na obvinění tak chybí.

Srovnání Petera Tobina a identitkitu Bible Johna.

Mezi Tobinovými věcmi našla policie i velké množství ženských šperků - také nápověda o dalších obětech. V roce 2016, na desetileté výročí vraždy Angeliky Klukové, řekl detektiv David Swindle deníku The Sun: „Tobin byl sadistický vrah odhodlaný brát životy pro svou vlastní potřebu. Jsou tu bezpochyby další lidé, které Tobin zabil. Jenže jen on ví, kde jsou.“

Peter Tobin, který sedí ve vězení v Edinburghu, se tam pochlubil, že má na svědomí 48 vražd...