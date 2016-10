Dali jsme si schůzku a on mě seznámil s tím, jak se u nich na škole učí, a také mi nastínil jejich spolupráci se skvělým projektem kulinářské umění. Jde o projekt, který já sám podporuji a to mě utvrdilo v tom, že škola jde správným směrem a myslí to se zlepšením vážně.



Projekt kulinářské umění funguje už dva roky a v České republice se do něj zapojilo už 60 škol. Před nedávnem jsem měl tu čest se na konferenci setkat i s prezidentem kuchařské asociace z Kanady, který provozuje podobné metody učení u něj v zemi, a přijel podpořit právě kulinářské umění. Jedná se o sérii vzdělávacích videí, kde se kuchaři krok po kroku učí základní techniky kuchařského řemesla. Najdete tu videa o broušení nožů, vykostění ryb, vývaru, základních omáčkách, přípravě steaku nebo o italském rizotu.



Ovšem nejde jen o učební materiál pro učně, ale také pro mistry nebo pro učitele, kteří se mohou přesně naučit základy. Jelikož základy se nemění, ty jsou a budou vždy stejné. Je sice fajn, že nyní každý umí metodou sou-vie připravit křehké maso, ale pak se člověk zeptá na klasickou holandskou omáčku a většina rádoby kuchařů je s rozumem v koncích. Videa kulinářského umění mají obrovskou výhodu právě v tom, že jde o vizuální materiál. Mladí kuchaři tedy vidí, co a jak dělat, naučí se fígle a triky kuchařů, a mají jednoduše přesnou představu o receptech a postupech. A až v momentě, kdy skvěle ovládáte základy kuchařského řemesla, můžete začít dále kreovat a vymýšlet.

Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, nyní působí jako šéfkuchař v Grand Cru.

Zamýšlel jsem se často, kde je ve vzdělávání problém a přišel jsem na to, že to nebude jen v mistrovi či učitelích obecně, ale spíše to bude i tím, že vlastně není moc prostoru, kde by mladým kuchařům člověk mohl ukázat tu krásnou gastronomii. A v rámci této jsem souhlasil s tím, že na rok zkusím vzít dva studenty z klánovické školy i k sobě do restaurace na praxi a ukážu jim, jak krásná, ale i těžká, kuchařina může být. Pokroku ve vzdělávání určitě i pomáhá momentální nedostatek kvalitních lidí ve všech oborech a v gastronomii obzvlášť a samozřejmě i aktuální popularita kvality jídla obecně.



Musím říct, že mě velmi potěšil pan Roit, zakladatel tohoto projektu, který vede odborný výcvik kulinářského umění pro učitele a mistry. Ten na nedávné konferenci prohlásil, že jejich úsilí a nadšení je tak zjevné, že má na svých kurzech nulovou absenci. A tak bych se rád omluvil všem členům odborného výcviku, jelikož jsem si ne vždy myslel, že pro studenty a své další odborné vzdělání dělají maximum. Jejich zapálení a odhodlání je totiž zcela zjevné a velmi sympatické.