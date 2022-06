Tatarák bez masa. Pochutnejte si na řepě s estragonovým olejem, radí Jan Punčochář

TATARÁK Z ČERVENÉ ŘEPY A ESTRAGONOVÁ MAJONÉZA Ingredience ■ 200 g červené řepy ■ 2 šalotky ■ 1 lžička dijonské hořčice ■ 1 lžička olivového oleje ■ pár kapek balzamikového octa ■ bílý vinný ocet ■ nakládaný zázvor ■ sůl, pepř, cukr Majonéza ■ 4 žloutky ■ 300 ml slunečnicového oleje ■ 20 g dijonské hořčice ■ 1 citron ■ asi 30 g sušeného estragonu, popř. čerstvý estragon ■ sůl, pepř Na dokončení ■ 1 jablko Granny Smith ■ nasucho opražené plátky mandlí ■ lyofilizované (mrazem sušené) maliny 1. Tatarák z řepy: Jednotlivé bulvy řepy osolíme, opepříme, zakápneme olejem, zabalíme do alobalu a v celku pečeme při 220 °C cca 1 hodinu do změknutí (popř. řepu uvaříme ve vodě). Necháme zchladnout, oloupeme a v mixéru nebo nožem nasekáme nadrobno (ne úplně na kaši, kousíčky řepy by měly zůstat patrné). Na závěr vmícháme najemno nakrájenou šalotku a směs ochutíme zbylými surovinami. Dobře promícháme. 2. Estragonová majonéza: Nejprve připravíme estragonový olej. Estragon lehce orestujeme na suché pánvi (nesmí se spálit), přilijeme olej a zahřejeme na 75 °C. Poté pánev odložíme stranou a olej necháme vychladnout. Nachystáme si kuchyňský hnětač s nástavcem na šlehání, popř. použijeme misku a ruční metličku. Do mísy vložíme žloutky, osolíme, přidáme hořčici, trochu citronové šťávy a pomalu začneme šlehat. Ke směsi postupně přiléváme ochucený olej – nejprve po kapkách, pak tenkým pramínkem, jakmile majonéza začne houstnout, můžeme přilévat rychleji. Pokud majonéza zhoustne přespříliš, povolíme ji trochou vody. Podle potřeby dochutíme solí, pepřem či citronem, můžeme přidat nasekaný estragon. 3. Řepovou směs (tatarák) nandáme pomocí tvořítka na talíř, zakápneme připravenou majonézou a doplníme plátky jablka, opraženými mandlemi a malinami. Podáváme nejlépe s opečeným žitným nebo jiným toastem.