Osvěžte se v horkých dnech. Jak na jahodovou limonádu, poradí šéfkuchař

Jahodová limonáda je skvělý osvěžující nápoj a perfektně se hodí do parných dní. Zkuste recept šéfkuchaře Daniela Holana z restaurace Corso.

Jahodová limonáda

Na 1 litr budete potřebovat

2 hrnky čerstvých jahod

7 hrnku vody



hrnek třtinového cukru



2 hrnky čerstvě vymačkané citronové šťávy



nakrájené jahody, citron a kousky máty (na ozdobu)



Postup: Smícháme cukr a 2 hrnky vody. Poté vložíme na 2 minuty do mikrovlnné trouby anebo vaříme na plotně. Cukr se musí ve vodě rozpustit. Dva hrnky čerstvých jahod a hrnek vody nalijeme do mixéru a necháme rozmixovat na pyré. Poté si připravíme litrový džbán (nebo větší) a postupně do něj dáme jahodové pyré, cukr rozpuštěný ve vodě, všechnu citronovou šťávu a zbývající 4 hrnky vody. Vše v džbánku pořádně zamícháme a dáme vychladit do lednice. Předtím než budete limonádu servírovat ji nezapomeňte nazdobit.