Jahodové nebe. Je libo nadýchanou smetanovou pěnu, smažené taštičky nebo domácí koláč?

Co mají společného zahradní jahody a rajčata? Kromě zářivě rudé barvy a původu (naprostá většina jejich odrůd byla do Evropy přivezena z Nového světa) je to taky vůně a chuť.

Totiž: jahody stejně jako rajčata mohou chutnat (a vonět) nemilosrdně mdle a mátožně – stejně jako nebesky sladce. Záleží na načasování. A to jahodám právě teď přeje.

Nejlepší jahodové recepty jsou bez pochyb ty, kde plody neprocházejí varem ani jinou tepelnou úpravou, takže ovoce zůstává živé a šťavnaté. Rubrika o vaření si ovšem říká i o jiné než „studené“ recepty, tím spíše když ty, které přinášíme, nabízejí srovnatelné chuťové potěšení.

V koláči, crumblu, bublanině nebo knedlících najde využití především větší než malá úroda jahod a bez výjimky jim dodá punc dokonalosti. Delší skladování jahodám beztak nesvědčí, takže se přímo nabízí doplnit jimi oblíbené těsto, případně z přebytků připravit džem, kompot anebo zmrzlinu.

Pokud chceme jahody přece jen chvíli uchovat čerstvé, pak nejlíp v chladu, rozložené v tenké vrstvě, například na tácku, přikryté fólií (to aby nepochytily výrazné pachy lednice). Před konzumací je pak dobré nechat je při pokojové teplotě zas trochu nabrat dech – ledově studené (další podobnost s rajčaty!) za mnoho nestojí.

Hlavně zavařování samozřejmě není k čerstvému ovoci kdovíjak šetrné a vlivem vysokých teplot v něm ubývá část vitaminů. Na druhou stranu, ve srovnání s průmyslově vyráběnými sladkostmi je domácí kompot, rosol anebo džem dobrá volba. I když neobsahují mnoho vitaminů, vláknina, pektiny a některé další prospěšné látky v ovoci zůstávají i po konzervaci.

Naopak zcela bez tepelné úpravy se obejdou nepečené dezerty à la tiramisu a spol. Obecně platí, že s tvarohem, smetanou, jogurtem a dalšími mléčnými výrobky si jahody skvěle rozumí. Navíc jsou rychle hotové.

Odvážnější můžou namísto jemných chuťových nuancí sáhnout po protikladech (které se nejen přitahují, ale hlavně vzájemně zvýrazňují). Na první pohled trochu bláznivá je kombinace jahod s pepřem, případně starším (tedy sladším) balsamikem. Podobně skvěle v jejich společnosti funguje také nakyslá limeta anebo rebarbora.

Pěna smetanová

Starší kuchařky ovšem jahodám přisuzují o dost umírněnější role. Drží se sladké kuchyně a vedle více či méně klasických jahodových dortů a koláčů v nich najdeme hlavně rady, jak toto ovoce v různé formě a konzistenci schovat pod víčko.

Ale třeba taky rozpis na jednoduchou smetanovou pěnu – jako v Malé pražské kuchařce Julie Svobodové z konce 19. století, která by směle mohla ovládnout i wimbledonské kurty: Dobrou smetanu nech státi as hodinu u ledu a pak ji kloktej, až se zpění; tuto pěnu sbírej a čiň tak, až všecka smetana jest zpěněna. Promíchej pěkné jahody cukrem tlučeným a dej do pěny smetanové a postav k ledu.