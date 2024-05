Co s ředkvičkami? Nejlepší jsou čerstvé, zkuste z nich ale třeba uvařit omáčku nebo je naložit do láku

Omáčka ředkvičková (podle České kuchařky a hospodyně Ludmily Dobrovolné) Usmaž na loji neb másle ředkvičky oloupané, zapraž je moukou a promíchej i rozmíchej to s přecezenou hovězí polévkou. Rozsekej na drobno petružele trochu, dej ji do omáčky a kousek cukru, nech to vařiti půl hodiny a vlej do nádobky. Ředkvičky v nálevu Ředkvičky omyjeme, očistíme, nakrájíme na tenké plátky a přemístíme do čisté sklenice. V hrnci přivedeme k varu vodu, dobře osolíme (1 vrchovatá lžíce na 1 litr vody), zamícháme a necháme trochu zchladnout. Zalijeme připravené ředkvičky, zatížíme (například další sklenicí, aby byl celý obsah pod vodou), přikryjeme (víčko neutahujeme) a necháme 5–7 dní fermentovat. Poté sklenici uzavřeme a přemístíme do lednice.