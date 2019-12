Sváteční pstruh trošku jinak. Zkuste ho se salsou, radí šéfkuchař

Nemáte letos chuť na kapra, ale rybu byste si dali? Připravte si pstruha se salsou podle receptu šéfkuchaře Pavla Pacáka z restaurace Corso.

Na přípravu jedné porce svátečního pstruha si nachystejte:



jednoho pstruha (nejlépe čerstvého) cca 450 g

50 g másla



tymián malý svazeček (koupíte běžně v obchodě)



50 g hladké mouky

50 g rýžové mouky

jablko (raději sladší)

citron

pomeranč

100 ml extra panenského olivového oleje

25 g hladkolisté petržele

chilli

špetka soli

200 g brambor vařených ve slupce

2 stroužky česneku

Salsa

Nejprve si připravte salsu, kterou musíme nechat chvíli odležet. Na drobné kousky si pokrájejte a do malé misky dohromady smíchejte: petrželku (složte lístky na sebe a krájejte na tenké nudličky), chilli, posekejte česnek, vymačkejte šťávu z jednoho citronu, přidejte olivový olej, špetku soli a smíchejte vše dohromady. Z oleje a citronové šťávy by se měla vytvořit taková emulze hustější konzistence a olej by se měl zabarvit do neprůhledné až mléčné barvy (samozřejmě nazelenale mléčné). Nakonec do salsy na malé kostičky pokrájejte oloupané a jadřinců zbavené jablíčko.

Pstruh

Pstruha očistěte od případných nečistot a důkladně ho osušte papírovou nebo hadrovou utěrkou (čistou samozřejmě, hned potom hoďte do pračky). Pstruh zkrátka musí být suchý a čistý. Z takto připravené ryby si rovnými řezy podél páteře připravíme 2 filátka.

Potřebujete jen ostrý nůž, kterým za hlavou rybu naříznete až k páteři a potom ji vodorovným řezem oddělíte jednu polovinu od druhé. Otočte a opakujte s tím rozdílem, že tentokrát si dejte větší pozor. Rybu si přidržte utěrkou, aby se vám nesmekla. Půjde to snadno. Nemějte strach, pokud se řez nepodaří podle vašich představ, může se to stát. Nezoufejte a zkrátka se pokuste z filetu dodatečně odříznout zbytek páteře. Rybu si položte na stranu, co je na ní kůže a vydatně pokapejte maso šťávou z jednoho pomeranče. Posolte a na maso natrhejte tymiánové lístky. Filety obalte ve směsi hladké a rýžové mouky a nechte chvilku stranou.



V pánvi si rozehřejte máslo. Pozor, ať není moc horká, spálí se rychle na uhel. Začněte zvolna a pomalu. Přidejte teplotu, vložte brambory a nejlépe klepací stranou paličky na maso je rozmáčkněte, aby byly tak 1 až 2 cm tlusté na výšku a posolte je. Nechte je bez doteku alespoň 7-9 minut na středním plameni pomalu péci. Otočte ve chvíli, kdy budou odspodu zlaté. Opět je lehce posolte a nechte pomalu péci, než se brambory dopečou máme cca 9 minut.

V druhé pánvi rozehřejte zbylou část másla. Ve chvíli, kdy se začne pěnit, vložte oba filety kůži dolů a nechte je péci při středně vysokém stupni teploty. Nejdříve za 6-7 minut od doby začátku smažení se podívejte, jestli se barví do zlatova. Pokud ano, otočte. Pozor, nespěchejte, ani se se smažením neloudejte. Buďte svižní a klidně se v průběhu smažení lehce pod rybu nakoukněte. Po zezlátnutí rybu nejlépe dlouhou a plochou obracečkou otočte. Obracejte podélně, nikoli napříč.

Opečené brambory naskládejte na sebe tak, aby na nich filátka držela. Nakonec rybu celé přelijte připravenou salsou.