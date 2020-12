Vánočka z Alcronu či špaldová? Vyzkoušejte tři nové recepty

Pečení vánočky je v mnohých domácnostech rituál. Začíná v obchodě. Dobrá mouka, máslo, kvalitní kvasnice a nejlépe domácí vejce. Pečení vánočky je v mnohých domácnostech rituál. Začíná v obchodě. Nesmí chybět rozinky a mandle, cukr a vanilka.

Suroviny i mísa musí mít tu správnou teplotu, stejně jako těsto, aby dobře kynulo. Pak přijde na řadu pletení vánočky. Nakonec se hotové dílo potře žloutky a bohatě ozdobí půlenými i drcenými mandlemi a skončí v troubě. Pečení vánočky je prostě rituál. Pečete poprvé, a nebo chcete rituál vylepšit či zaexperimentovat? Přinášíme tři tipy na to, jak upéct vánočku.



Vánočka z Alcronu

Na těsto:



300g polohrubá mouka

2ks žloutky



60g máslo



1 ks vanilkový cukr



mandle plátky



špetka soli



rozinky namočené v Amarettu



Amaretto



Na kvásek:

125 ml mléko

60 g cukru krystal



½ kostky /21g/ droždí



20 g polohrubé mouky



Všechny suroviny a kvásek smícháme a vypracujeme v hladké těsto. Po vykynutí upleteme vánočku a necháme potřenou vejcem a posypanou mandlemi cca 30 minut nakynout. Pečeme na 180 stupňů 10 minut, poté na 160 stupňů 30-40 minut podle typu trouby.

Klasická vánočka

(Vánoční kuchařka pro dceru/Jana Florentýna Zatloukalová)



500 g polohrubé mouky

200 ml vlažného mléka



100 g másla, rozpuštěného a vlažného



30 g droždí



80 g krupicového cukru



50 g rozinek



50 g loupanýc mandlí

2 žloutky



1 vanilkový cukr



1⁄2 lžičky sušené citronové kůry



špetka nastrouhaného muškátového oříšku



špetka soli



1 bílek



1 vrchovatá lžíce moučkového cukru na posypání



V malé misce rozmíchejte droždí se lžičkou cukru na tekutou kaši. Přidejte lžíci mouky, přilijte polovinu vlažného mléka, zakryjte utěrkou a nechte 10 minut vzejít kvásek. Měla by se na něm utvořit vysoká hustá světlá pěna. Mezitím do větší mísy prosijte mouku, přidejte cukr, vanilkový cukr, sůl, citronovou kůru a muškátový oříšek.

Uprostřed přesáté mouky udělejte důlek a přelijte do něj kvásek, přidejte zbytek mléka, žloutky a rozpuštěné máslo. Vařečkou začněte od středu míchat, k tekutým přísadám postupně vmíchávejte okolní mouku. Až bude těsto pro vařečku příliš tuhé, začněte ho hníst v míse jednou rukou, snažte se do něj zapracovat zbývající mouku. Pokud se těsto bude příliš drolit, pomozte si 2–3 lžícemi mléka navíc.

Těsto vyklopte na vál nebo kuchyňskou linku a ještě 10 minut hněťte – dolní částí dlaně těsto odtlačte po podložce od sebe, pak přehněte napůl, pootočte a totéž znovu a znovu. Pokud se těsto lepí, podsypte ho malým množstvím mouky – stačí tolik, co se vám vejde mezi prsty. Nakonec by těsto mělo být měkké a hebké jako dětská pokožka a téměř se nelepící k pracovní ploše.

Zpracované těsto zformujte do koule a ze všech stran lehce poprašte moukou. Vraťte do mísy, přikryjte utěrkou a nechte kynout na dostatečně teplém místě, stačí například v blízkosti teplého topení, používaného sporáku nebo jen tak na kuchyňském stole. Klidně na dvě hodiny na těsto zapomeňte. Díky tomu, že bude kynout dlouho, nemusíte hledat žádné extra teplé místo. Jakmile se po 2 hodinách k těstu vrátíte, mělo by mít zhruba dvojnásobný objem.



Velký plech vyložte papírem na pečení. Těsto vyklopte z mísy a znovu ho prohněťte, 3 minuty by měly stačit. Polovinu mandlí nasekejte na větší kousky. V několika etapách do těsta zapracujte umyté a okapané rozinky a pokrájené mandle. Rozdělte těsto na 8 stejných dílů a z každého vyválejte asi 30 cm dlouhý váleček. Čtyři odložte stranou a zbývající čtyři položte jeden vedle druhého, tak aby směřovaly od vás pryč.

Z těchto čtyř pramenů upleťte cop. Pokud nevíte, jak na to, začněte tím, že překřížíte dva prostřední prameny, a to pravý přes levý. Pak uchopíte dva prameny, co jsou momentálně vlevo, a překřížíte ten z levé ruky přes ten z pravé ruky. Totéž provedete i s pravou dvojicí.

Posléze se vrátíte ke dvěma dočasně prostředním a uděláte to samé, co prve – pravý přes levý. Pak přijdou znovu na řadu dvě krajní dvojice, vždy levý přes pravý. A tak stále dokola, až se dostanete na konec pramenů. Stiskněte konce k sobě a zahněte je dospodu. Pak dopleťte cop z druhé strany do konce, znovu stiskněte a zahněte. Při splétání a zaplétání pamatujte na to, že cop nemusíte utahovat, ba naopak – malé mezery mezi prameny ponechávejte úmyslně, aby těsto mělo při dalším kynutí dost prostoru pro rozpínání. Cop položte doprostřed plechu a hranou dlaně na straně malíčku ho po celé délce uprostřed trochu stlačte. Bílek rozšlehejte vidličkou se 2 lžícemi vody. Štětcem nebo peroutkou potřete upletený cop.

Z dalších tří zbývajících pramenů upleťte klasický trojitý cop, ukončete ho stejně jako předchozí, tedy stisknutím a zahnutím. Položte ho na předchozí výtvor, znovu zploštěte hranou dlaně a potřete bílkem. Poslední pramen překrojte v polovině a oba kousky ještě trochu rozválejte, měly by být nepatrně delší než vánočka. Stočte je dohromady, ale nespojujte konce k sobě. Spletenec položte nahoru na vánočku a konce zastrčte dospodu pod ni, každý konec pod jeden z rohů. Potřete bílkem i závěrečný cop, ozdobte vánočku zbylými mandlemi a nechte 2–3 hodiny znovu kynout. Raději ji nechte zvětšovat pozvolna při pokojové teplotě, než abyste pak doháněli velikost pobytem v horké troubě, riskovali byste popraskání a sesunutí horního pramene.



Troubu předehřejte na 180 °C. Jakmile je dost teplá, vložte vykynutou vánočku. Po 5 minutách snižte teplotu na 150 °C a dopékejte dalších 45 minut. Zdá-li se vám, že příliš rychle hnědne, přikryjte ji kouskem alobalu. Po vytažení z trouby poprašte své dokonalé dílo moučkovým cukrem a upalujte se někomu pochlubit.

Vánočka ze špaldové mouky

250 g špaldové mouky

50 g tmavého třtinového cukru



100 g másla



0,5 balíčku droždí



2 menší žloutky



25 ml mléka (popř. alternativního mléka-rýžového, mandlového...)



menší hrst rozinek (popřípadě brusinek)



menší hrst mandlí nebo jiných ořechů



vanilkový lusk



špetka soli

citronová kůra



trochu rumu



Nejdříve si připravíme kvásek z trochy vlažného mléka, lžíce cukru a rozdrobeného droždí. Mezitím (než nám vzejde kvásek) si namočíme do rumu rozinky nebo brusinky. V míse utřeme změklé máslo, cukr a žloutky. Do směsi přidáme pokrájené rozinky (brusinky), nasekané mandle, citrónovou kůru, sůl, vanilku, zbytek vlažného mléka a kvásek.

Vše pečlivě promícháme a na závěr přidáme asi 200g špaldové mouky (předem ji prosejeme). Vypracujeme těsto, lehce jej poprášíme špaldovou moukou a necháme aspoň hodinu kynout na teplém místě.



Těsto poté na pomoučněném vále smícháme se zbytkem špaldové mouky. Vánočku pleteme z 9 proužků těsta. Spodní patro pleteme ze 4, druhé ze 3 a vrchní ze 2 proužků. Vánočku potřeme rozšlehaným vejcem, pečeme 15 minut na 190 stupňů a poté ještě 20-30 minut na 170 stupňů.