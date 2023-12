Vánoční cukroví: Nestíháte? Zkuste naše rychlé a snadné nepečené kousky, po kterých se jen zapráší

50 g tmavé čokolády (60 %)

150 g smetany ke šlehání

100 g másla

kakao

Čokoládu spolu s máslem dáme do misky, smetanu přivedeme k varu a pak vlijeme na čokoládu. Vše vymícháme do hladkého krému, necháme vychladnout (občas zamícháme, aby se na povrchu neudělal škraloup), a jakmile je krém tužší, lžičkou z něj vykrájíme lanýže a dáme do lednice ztuhnout. Jakmile zatuhnou, je možné je dotvarovat do kuliček. Nakonec lanýže poprášíme kvalitním kakaem, popř. obalíme v oříšcích nebo směsi kakaa a cukru. Uchováváme v chladu.