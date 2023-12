Vánoční cukroví: Napečeno? Čas plnit, vyzkoušejte ty nejlepší krémy podle našich receptů

400 ml smetany ke šlehání (40%)

2 tyčinky ledových kaštanů

120 g dobré tmavé čokolády

100 g mascarpone (nemusí být)

Smetanu spolu s veškerou čokoládou vložíme do hrnce, zahřejeme a metličkou (tyčovým mixérem) vymícháme na hladkou emulzi, nevaříme. Necháme vychladnout, uložíme nejlépe do druhého dne do lednice a pak vyšleháme do pevného krému.