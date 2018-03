Šéfkuchař Fieldu přemýšlí o další restauraci s českým menu

PRAHA Šéfkuchař jedné ze dvou pražských restaurací oceněných michelinskou hvězdou Radek Kašpárek přemýšlí o tom, že otevře další pražskou restauraci. Zaměřit by se chtěl na české řeznické pochoutky. Nyní působí ve Fieldu v ulici U Milosrdných na Starém Městě.

V Praze 1 nebo Praze 2 by měl být i další podnik. Konzultuje to s vedením Fieldu a s investory. Dnes to u příležitosti obhájení prestižního ocenění řekl v rozhovoru.



„Potřebuju si v hlavě srovnat pár věcí - jak dál, co dál - kam zainvestovat úsilí a energii,“ popsal současnou situaci. Praha 1 je podle něj zárukou, že by se našla klientela. Přesné místo zatím vyhlédnuté nemá. „Možná Praha 2, ale spíš se držet tady okolo. Kdyby byl nějaký dobrý prostor na Václavském náměstí, nebudeme se ničemu bránit. Měli jsme informaci, že má být k dispozici nějaký prostor u Poslanecké sněmovny, což by taky nebylo špatné. Je to sice přes vodu, ale proč ne,“ dodal.



Field by tak pro něj zůstal „velkým koníčkem“, nová restaurace by měla být větší, kolem stovky míst a nebyla by „fine-dining“, tedy s vrcholně zážitkovou gastronomií, jako současná. „Můj děda byl řezník a chybí mi na dnešním menu v restauraci plíčky, dršťky a podobně - neznamená to, že to budu stavět jenom na vnitřnostech, ale snažil bych se to přiblížit lidem tak, že je to česká kuchyně,“ doplnil.

Michelinskou hvězdu pro letošní rok obhájily pražské restaurace La Degustation Boheme Burgeoise a Field; o prestižní ocenění naopak přišel restaurační podnik Alcron.



Vůbec poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro celkem třikrát. Podnik Allegro zanikl. V roce 2009 hvězdu dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno. Celkem tak hvězdu doposud získalo pět pražských restaurací.