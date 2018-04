Sezona chřestožroutů začala. Sklizeň tento rok obohatí speciální typ fialového chřestu

HOSTÍN/PRAHA Chřestová sezona v Česku je zahájena. Sklizeň bílého šparglu začala již minulý týden, do prodeje jdou jeho první svazky právě dnes. Sběr zelené odrůdy začne o pár dní později. Po povodních a mrazech, kterým musel jediný český velkopěstitel v­ Hostíně u Vojkovic v předchozích letech čelit, je ohledně letošní sklizně optimistický.

„Kvůli oblibě zeleného chřestu, který mají Češi radši, jsme pole s touto odrůdou rozšířili,“ řekl LN Jan Charvát ze společnosti Český chřest. Tuzemské strávníky přitom zelený chřest pravděpodobně láká svou jednodušší úpravou, neboť na rozdíl od bílých výhonků se nemusí loupat.



„Chřest pěstujeme na 180 hektarech, letos máme o deset hektarů více než loni. Minulý rok jsme sklidili asi 350 tun chřestu, z čehož až 60 procent tvořil bílý chřest a 40 procent zelený. S novou výsadbou budeme tak půl na půl,“ počítá Charvát.

Až 60 procent sklizně zůstane na českých talířích, zbytek jde na export především do Německa, Nizozemska, v menší míře i do Ruska nebo do Spojených arabských emirátů.

Kromě bílého a zeleného chřestu sází pěstitel tento rok i na nové odrůdy. „Letos máme poprvé vysazenou i speciální fialovou odrůdu. Tu jsme doposud nabízeli pouze jako vedlejší produkt z bílého chřestu, který byl krátkodobě vystaven světlu. Sami jsme zvědaví, jakou oblibu si nově vyšlechtěná odrůda vybuduje,“ doplňuje Charvát.

Zlevní až později

Nyní, v půli dubna, není cena chřestu právě lidová. Například řetězec Tesco aktuálně nabízí půlkilový svazek zeleného chřestu za 120 korun, bílého za 110 korun.

„Na začátku sezony je chřest kvůli nedostatku dražší. Poptávka totiž výrazně převyšuje nabídku. Chřest chtějí v polovině dubna všichni – Češi, zákazníci ze zahraničí i restauratéři,“ vysvětluje Jan Charvát.

„Zkraje se jedná o velmi malé množství, řádově desítky kilogramů denně,“ dodává Pavla Hobíková z Globusu.

Letos také chřesťanům či chřestožroutům, jak se milovníkům čerstvých výhonků přezdívá, nabídne pěstitel podlouhlou zeleninu nejen v regálech řetězců, ale i­ prostřednictvím online supermarketu Rohlík. Ten chřest zákazníkům rozveze do 24 hodin; za jeden svazek si účtuje od 140 do 165 korun.

Kolik chřestu čeští gurmáni spořádají, není jasné. Ke spotřebě této zeleniny totiž neexistují přesná data. Lze tak jen odhadovat z­ odpovědí tuzemských prodejců.

„V loňském roce jsme prodali 40 tun zeleného a 60 tun bílého chřestu,“ odpovídá mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl. Několik tun šparglu za rok prodají i provozovny Globusu. „V ­minulém roce skončilo v nákupních košících více než jedenkrát tolik chřestu než v předcházející sezoně,“ uvedla Barbora Vanko z Albertu.

Pěstitelé v Hostíně jsou v Česku jediní, kteří se věnují chřestu ve velkém. Do pěstování se podle Charváta další zelináři nepouštějí především kvůli náročnosti, protože sazenice rostou asi tři roky a ­při sklizni vyžadují vysoký podíl šetrné ruční práce.

„Tradičně se potýkáme se zajišťováním pracovníků na sklizeň. V­ sezoně je na sběr a zpracování potřeba až několik stovek lidí,“ stýská si Charvát.

Český chřest chutná i cizincům

Za Rakouska-Uherska a první republiky měl český chřest renomé ve Francii i v Itálii. V době komunistického Československa se stal synonymem pro rozmary buržoazních domácností a jeho pěstování téměř zaniklo. Po revoluci českou produkci chřestu obnovila holandská společnost, která tuzemské lahůdce chtěla vrátit světový věhlas.

Češi se ale ke starým receptům s chřestem vraceli pomalu.

„Než se pole u Hostína vrátila do českých rukou, šlo na vývoz de facto 99 procent sklizně,“ tvrdí Charvát. V roce 2012 ovšem hostínská pole odkoupili Jiří Šafář a Petr Šandera, kteří dříve podnikali s elektronikou a v pohostinství.

V současnosti už však má křehká zelenina i vlastní slavnosti. Ty se v květnu odehrají dokonce dvojí, nejdříve 12. května v Hostíně, o týden později také v moravských Ivančicích. Kromě prodeje zeleniny je součástí gastronomického festivalu i příprava specialit jako zmrzliny, limonád či piva. Samozřejmě vše z bílých i zelených výhonků. Nechybí ani soutěžní disciplína zvaná Chřestožrout roku.

Z Hostína jen do konce června

Na podlouhlé zelenině z české písčité půdy, která šparglu svědčí nejvíce, si budou moci zákazníci pochutnat jen do konce června, kdy chřestová sezona v Hostíně končí. Regály v obchodech pak budou doplňovány z dovozu.

„Mimo sezonu českého chřestu dovážíme chřest ze zámoří, nejčastěji z Peru,“ uvádí Hobíková, mluvčí řetězce Globus.

Zahraniční pěstitelé přitom doplňují zásoby chřestu i před začátkem sezony. Ve většině případů se jedná o sklizně z Itálie, ze Španělska a dalších zemí.

„Několik týdnů před začátkem české sezóny najdou zákazníci v ­obchodech Albert chřest vypěstovaný v Řecku,“ doplňuje mluvčí Barbora Vanko. Regály ale řetězec plní i dovozem ze Slovenska. „Letos opět nabídneme zákazníkům také takzvaný baby zelený chřest, který jsme loni představili jako novinku.“ Globus kromě zmíněných zemí doplňuje zásoby také z Maďarska.