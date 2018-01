Trumpův exporadce Bannon se vzdal vedení zpravodajského serveru Breitbart News

WASHINGTON Někdejší hlavní stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Bannon odstoupil z vedení ultrakonzervativního zpravodajského webu Breitbart News. Svůj krok oznámil týden po zveřejnění knihy kritické k Trumpovi zčásti založené na jeho tvrzeních.

Podle listu The New York Times za Bannonovým odchodem stojí vlivná mecenáška republikánů a spolumajitelka serveru Rebekah Mercerová.



„Jsem hrdý na to, jak tým Breitbartu v tak krátkém čase dokázal vybudovat zpravodajskou platformu světové třídy,“ uvedl v prohlášení na serveru Bannon. Do pozice výkonného ředitele webu se vrátil loni v srpnu krátce poté, co jej Trump zbavil funkce hlavního stratéga. Bannon tehdy prohlásil, že prezidentovi zůstává loajální, avšak postupem času si neodpustil několik kritických prohlášení.



Snůška lží, říká Trump o Bannonových slovech

Rozkol bývalých spojenců vyvrcholil minulý týden, kdy vyšla kniha novináře Michaela Wolffa Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu, v níž se Bannon kriticky vyjadřuje k situaci v prezidentském úřadě a k počínání Trumpových blízkých. Prezident na jeho citace reagoval slovy, že když Bannon přišel o místo v Bílém domě, přišel i o rozum, a že jde o snůšku lží. Bílý dům se poté neúspěšně pokusil zveřejnění knihy, která vzbudila v USA obrovský zájem médií i veřejnosti, zabránit právní cestou.



V nastalém sporu se na Trumpovu stranu postavila většina konzervativních médií a k Bannonovi byly kritické i některé příspěvky na jím vedeném webu.

„Steve je cennou součástí našeho odkazu a my mu vždy budeme vděčni za jeho přínos a za to, čeho nám pomohl dosáhnout,“ komentoval Bannonův odchod šéf vydavatelství Larry Solov.

Podle NYT za Bannonovým koncem stojí milionářka Mercerová, která mu v roce 2015 finančně pomáhala s knihou kritickou k Billu a Hillary Clintonovým.