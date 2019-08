Z účasti ve vládě profitují straničtí ‚šíbři‘. ČSSD by ji měla opustit, řekl Zimola

České Budějovice Sociální demokracie by podle svého bývalého místopředsedy Jiřího Zimoly měla opustit vládu. Současný předseda jihočeské ČSSD byl přitom v minulosti zastáncem účasti v kabinetu s ANO. Zimola se však domnívá, že v současnosti z účasti ve vládě profitují především „někteří sociálnědemokratičtí šíbři.“ Zimola to ve čtvrtek řekl ČTK.

Reagoval tím na poslední události kolem jmenování ministra kultury. Prezident Miloš Zeman dal ve středu najevo, že ministrem nejmenuje kandidáta ČSSD Michala Šmardu. Podle Zimoly teď musí předseda ČSSD Jan Hamáček trvat na tom, aby odvolaného ministra kultury Antonína Staňka nahradil právě Šmarda.



„Šmarda byl jako kandidát odsouhlasen předsednictvem strany. Osobně ale s tímto rozhodnutím ČSSD neztotožňuji,“ řekl Zimola.

Dodal, že odvolání ministra Staňka byla chyba a stály za ní mocenské zájmy kolem sociálních demokratů Miroslava Pocheho a Romana Onderky. „I když jsem bojoval za to, aby šla ČSSD do koaliční vlády a v ní se svou prací rehabilitovala, v současné době se domnívám, že by ČSSD měla vládu opustit. Především proto, že jediný zisk z toho mají někteří sociálnědemokratičtí straničtí šíbři, kteří se nechali zaměstnat na ministerstvech a jimi spravovaných organizacích, a nikoli ČSSD, jak jsem si přál a očekával,“ uvedl Zimola.

Jihočeský exhejtman podotkl, že mocenské zájmy Pocheho a Onderky straně ubližují. „Jsou to právě tito lidé, kteří jsou za současnou situaci odpovědní a kteří přispěli k dalšímu pádu preferencí ČSSD,“ řekl Zimola.

Podobný názor má bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek. Na svém facebookovém profilu uvedl, že Onderka krizi odstartoval, když v květnu v televizních debatách útočil na Staňka. „Dnes stejný statutární místopředseda ČSSD vyzývá premiéra k žalobě na prezidenta republiky? Zřejmě další pokus o odraz ode dna, kdy dno má nový level,“ napsal Hašek.

Onderka ve středu v ČT řekl, že by premiér Andrej Babiš měl podat kompetenční žalobu na prezidenta, nebo jej přimět, aby změnil názor, pokud jde o jmenování nového ministra kultury. Kdyby se tak nestalo, měli by podle Onderky ministři sociální demokracie podat demise.