Muž přes internet prodal léky za téměř pět milionu korun. Soud ho poslal na 8,5 let do vězení

BRNO Za nezákonný obchod s léky si Jiří Kusý odpyká 8,5 roku ve vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud (ÚS), vyplývá to z usnesení v soudní databázi. Se spolupachatelkou Pavlou Černou podle verdiktu prodali přes internet odběratelům léčiva, především léky na spaní či hubnutí, za víc než 4,6 milionu korun.

Podle stížnosti Kusý nevěděl, že se dopouští trestné činnosti. Svědčí o tom prý skutečnost, že nabídka léků na internetu nebyla nijak maskovaná a zájemci platili obžalovaným na běžný bankovní účet. Kusý podle stížnosti také nevěděl, že pod pojem omamné a psychotropní látky lze řadit i některé účinné látky obsažené v léčivech. Uložený trest označil za nepřiměřeně přísný vzhledem k okolnostem případu a dosavadní bezúhonnosti.



ÚS označil stížnost za zjevně neopodstatněnou. Kusý prý nepředložil žádné argumenty, které by naznačovaly porušení základních práv. „ÚS neshledal ani to, že by snad napadená rozhodnutí nebyla dostatečně odůvodněna,“ stojí v usnesení.

Obžalovaní vinu přiznali

Podle obžaloby dvojice páchala trestnou činnost dlouhodobě a s vědomím rizik v podobě negativních účinků léků. U jedné ženy se obžalovaní podíleli na prohloubení její závislosti na lécích a vzniku psychických problémů, které vedly až k pokusu o sebevraždu.

Dvojice vinu přiznala. Trestné činnosti se dopouštěli v letech 2013 až 2016. Podle Černé přivýdělek vymyslel její druh, když pro ni sháněl léky na hubnutí. Našel si dodavatele v Polsku, později i v Česku. Klienty získávali na diskusních fórech. Léky prodávali lidem z Česka, několika evropských zemí i z USA. Šlo většinou o zákazníky, kteří si na lécích vypěstovali závislost a jejich lékaři jim už je nechtěli předepisovat.

Odsouzené usvědčily svědecké výpovědi i poštovní poukázky. Podle rozsudku prodali téměř 237 000 tablet léků. Zisk soud odhadl na víc než milion.

Černá si u odvolacího Vrchního soudu v Olomouci vyslechla osmiletý trest vězení. Dovolání k Nejvyššímu soudu ani ústavní stížnost podle dostupných informací nepodala.