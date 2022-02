Hovězí hrudí do ruky. Udělejte si pastrami podle Jana Punčocháře

HOVĚZÍ SENDVIČ S PASTRAMI Ingredience: MASO: ■ 1 kg hovězího hrudí ■ 80 g dijonské hořčice ■ sůl ■ mletý pepř, uzená paprika, drcený koriandr, drcené hořčičné semínko, sušené chilli, sušený česnek CHILLI MAJONÉZA: ■ 30 g hořčice ■ 4 žloutky ■ 300 ml slunečnicového oleje ■ 20 ml bílého vinného octa ■ šťáva z 1 citronu ■ sůl, mletý pepř, mleté chilli MARINOVANÁ CIBULE: ■ 2 červené cibule ■ 150 ml červeného vinného octa ■ cukr, sůl, pepř ■ čerstvý kerblík 1. Pastrami: Maso řádně nasolíme a necháme přes noc v chladničce odležet. Poté ho ze všech stran důkladně potřeme hořčicí a obalíme ve směsi veškerého koření. Udíme studeným kouřem asi hodinu, poté dopečeme v troubě: při 130 °C tak, aby mělo uvnitř asi 52 °C (teplotu změříme pomocí teplotní sondy). Necháme vystydnout a ostrým nožem nakrájíme na tenké plátky. 2. Chilli majonéza: Do větší mísy vložíme žloutky, osolíme, přidáme hořčici, ocet, chilli a pepř a v robotu (nebo metličkou) šleháme – nejprve na nízkou rychlost. Poté začneme pomalu přilévat olej: jakmile směs začne houstnout, můžeme olej přilévat rychleji. Stále šleháme – do zhoustnutí směsi. Pokud majonéza zhoustne až příliš, přidáme trošku vody a majonézu takzvaně povolíme: měla by být jemná a nepříliš hustá. Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou. 3. Marinovaná červená cibule: Ocet smícháme s trochou vody, přidáme sůl a cukr podle chuti. Cibuli oloupeme, překrojíme napůl a takto vložíme do misky nebo jiné nádoby, zalijeme ještě horkým lákem a přidáme nasekanou bylinku. Necháme odležet do druhého dne, poté nakrájíme na menší kousky. 4. Pastrami podáváme na opečeném toastu, doplněné o chilli majonézu a marinovanou cibuli, ve sladkokyselém nálevu můžeme marinovat i další zeleninu, nejlépe okurku a celer nakrájený na tenké plátky.