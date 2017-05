Nejpodlejší muž Ameriky měřil jen 163 cm. ‚Vidlák‘ Gaskins vraždil výbušninou i v cele smrti

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna vždy na začátku týdne přináší seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Všechny případy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



V roce 1975 zmizela v Jižní Karolíně 13letá Kim Ghelkinsová. Chodila do páté třídy, její spolužáci byli o dva roky mladší. Podle své učitelky byla tichá a drobná. O rok dříve potkala Kim tragédie, zemřela jí matka.



Když učitelka Ghelkinsové zadala na začátku školního roku úkol, aby napsala práci o člověku, kterého nejvíc obdivuje, vybrala si známou ze sousedství - Donnu Gaskinsovou. Přátelila se s ní, vzhlížela k ní, tak trochu jako k matce. Gaskinsová byla manželkou místního zlodějíčka Donalda Gaskinse.



„Gaskins byl v našem okrsku nechvalně známý,“ říkal v dokumentu Born to KIll? William Barnes, bývalý šerif okresu Florence. „Byl trochu jiný. Kolik lidí znáte, kteří jezdí běžně s pohřebním vozem?“

„Byl to dlouhý černý pohřební vůz. Vzadu na autě byl nápis: Přepravuji mrtvá těla,“ vyprávěla dcera Shirley Gaskinsová. „Všichni o tom vtipkovali, přišlo jim to strašně legrační.“ Gaskins všem říkal, že tam vozí mrtvoly, nikdo tomu ale nevěřil. Přesto z něj lidé měli strach.

Znásilňovaný „Pee Wee“

Gaskins, který byl známý všude jako „Pee Wee“, se narodil v Jižní Karolíně v roce 1933. Neměl otce, možná i proto neustále zlobil. Sourozenci ho bili, ve škole ho spolužáci šikanovali a smáli se mu kvůli malé výšce - v dospělosti měřil jen 163 cm. Svůj hendikep se pak snažil kompenzovat drsným chováním.



V 11 letech utekl ze školy a s dvěma spolužáky vytvořili gang. Kradli v domech, přepadávali lidi. Pak celý gang znásilnil v lese sestru jednoho z členů. V roce 1946 se 13letý Gaskins pokusil o vraždu mladé dívky, která ho vyrušila, když vykrádal její dům. Uhodil ji sekerou do hlavy, dívka přežila jen náhodou. Útočníka pak policii popsala a Gaskins putoval do polepšovny, kde zůstal až do svých 18 let. Ostatní chovanci ho v polepšovně znásilňovali.



Gaskins v mládí.

Na svobodě opět začal krást a v 19 letech napadl mladou ženu, která se mu posmívala. Prorazil jí lebku kladivem a i tentokrát dívka přežila jen zázrakem. Za pokus o vraždu putoval “Pee Wee“ tentokrát už do vězení - na šest let. Jenže i za mřížemi ho kvůli malé výšce a drobné postavě považovali za slabocha a byl opět několikrát sexuálně napaden.



Za mřížemi zavraždil nejhrozivějšího vězně

Gaskins toho měl dost. Vybral si nejobávanějšího muže celé věznice a před očima mnoha dalších vězňů mu podřízl krk. Dostal za to od soudu další tři roky navíc, ale ostatním vyslal vzkaz. Ze znásilňovaného mladíka se stal vyhlášený agresor. V roce 1955 utekl z vězení ukrytý v nákladním voze s odpadky, ale na Floridě ho policie opět dopadla. V roce 1961 jej podmínečně propustili, on ale dál kradl a tak se do vězení vracel. Několikrát se mu povedlo utéct, ale nikdy nebyl na svobodě déle než pár měsíců.



V roce 1970 beze stopy zmizela Shirleyina sestřenice Janice Kirbyová. Nejbližší příbuzní patnáctileté dívky si mysleli, že zřejmě utekla z domova, pátrání v okolí totiž k ničemu nevedlo.

Janice Kirbyová.

Když o pět let později zmizela i Ghelkinsová, zaměřili se detektivové na lidi, které 13letá školačka znala. V listopadu 1975 zadrželi policisté Gaskinsova známého Waltera Neeleyho. Ten se během dlouhého výslechu přiznal, že Gaskinsovi před časem pomáhal v lese někoho pohřbít.

Neeley si už přesně nepamatoval, kde pomáhal tělo zakopat. 15 policistů vytvořilo rojnici a nakonec našlo u lesa místo, kde byla měkčí půda. Detektivové čekali, že zřejmě najdou mrtvou Ghelkinsovou. Hrob to opravdu byl. Leželo v něm ale šest jiných těl. Ta byla rozmístěna po dvou ve třech mělkých hrobech vedle sebe.

Odkrývání Gaskinsova soukromého hřbitova.

Gaskins se už dříve známým vychloubal, že kromě pohřebního vozu vlastní i svůj malý soukromý hřbitov. Předtím mu nikdo nevěřil, policisté už nyní ano. „Tehdy jsem byla v šestém měsíci těhotenství. Když přišli policisté a řekli, že hledají mého otce kvůli několika vraždám, byla jsem v šoku. Vyvolalo to předčasný porod, dcera vážila jen jedno kilo.“



Hrozilo udání? Gaskins se člověka zbavil

V prvním hrobě byli dva mladí Gaskinsovi společníci, se kterými kradli auta. „Pee Wee“ je vylákal do lesa pod záminkou rozebrání kradeného auta. Tam je zastřelil. „Pokud měl o někom pocit, že už ho to nebaví, nebo by ho mohl udat, tak se ho zbavil,“ popsala Gaskinsova dcera. Další čtyři oběti - dvě ženy a dva muži - byli lidé, o kterých si Gaskins myslel, že mu nějakým způsobem ublížili.



Gaskins chtěl ze státu zmizet, ale policie byla rychlejší. Detektivy pak přivedl ke kosterním pozůstatkům 23leté rodinné přítelkyně Doreen Dempseyové a její dvouleté dcery Robin. Gaskins Doreen utopil a Robin praštil sekerou do hlavu. Dvouleté dítě znásilnil. Policistům později řekl, že to byl nejlepší sex jeho života.

Lebka jedné z Gaskinsových obětí.

Gaskins nakonec přiznal i únos a vraždu Ghelkinsové. V roce 1978 policii přivedl také k hrobu své příbuzné - Janice Kirbyové, kterou zabil o osm let dříve. Celkem policie našla 13 jeho obětí. Ve vězení ale přiznal, že zabil - podle toho, co si pamatuje - 80 až 90 mladých lidí. Většinou pro zábavu je prý mučil a vraždil. „Běhal mi z toho mráz po zádech. Řekla jsem mu: Tati, tohle já nechci slyšet,“ vzpomínala dcera Shirley. „Zlato, ale já to musím někomu povědět,“ odpovídal Gaskins.

„Mluvil o sobě jako o upírovi“

Tvrdil, že vraždit začal na konci 60. let a že zabíjel zpočátku mladé ženy, později i mladé chlapce. Hodně cestoval a bral stopaře, ti se pak podle Gaskinsových slov stávali jeho oběťmi. Těl se prý zbavoval nejčastěji v různých bažinách. „Mluvil o sobě jako o upírovi. Čas od času potřeboval vidět krev. Začal se třást a nezbavil se toho, dokud někoho nezabil,“ řekla Shirley Gaskinsová.

Nejpodlejší muž Ameriky, do kterého by to nikdo neřekl.

Gaskins byl v roce 1976 odsouzen k nejvyššímu trestu, který byl ale po krátkém zrušení trestu smrti v celých Spojených státech změněn na doživotní vězení. Gaskins však s vražděním nepřestal ani ve vězení. V roce 1982 udělal něco, co mu vyneslo přezdívky „nejpodlejší muž Ameriky“ či „vidlácký Charles Manson“.



Gaskins seděl na bloku nejpřísněji střežené věznice v Jižní Karolíně s Rudolphem Tynerem. Ten byl ve vězení za vraždu postaršího páru - Billa a Myrtle Moonových, které zabil, když přepadl s brokovnicí v ruce jejich obchod. V roce 1982 si Tony Cimo, nevlastní syn Moonové „Pee Weeho“ najal, aby pomstil vraždu jeho matky.



Rudolf Tyner.

Mírně retardovaný Tyner seděl na samotce v cele smrti. Jenže poprava se dlouho odkládala, proto chtěl Cimo „spravedlnost“. Po telefonu zadal Gaskinsovi vraždu. Doslechla se to však jeho dcera Shirley a oznámila to na policii. Ta se jí však vysmála, tvrdili, že v cele smrti ve vězení s maximální ostrahou není žádné šance, že by uspěl.



Přesto se Gaskinsovi povedlo do vězení propašovat jed, který dal Tynerovi do pití. Tomu se ale jen udělalo špatně. Cely obou mužů spolu sousedily. Gaskins pak Tynerovi namluvil, ať k němu do cely propašuje jeho plastový kelímek na pití, že ho upraví na něco jako vysílačku, kterou budou moci spolu komunikovat.

Elektrickému křeslu neuniknul

„Pee Wee“ měl jako vězeň-údržbář přístup k různým nástrojům. Pájkou do kelímku vypálil díru, připájel drát a další kontraband, který se mu povedlo opět do vězení dostat. 2. září 1982 opět dokázal upravený kelímek svému sousedovi vrátit. Poté na Tynera zakřičel, ať si kelímek přiloží k uchu a řekne mu, zda ho slyší.



Donald Gaskins ve vězení ke konci života.

Následně se vězením rozlehla hlasitá rána. Tynerovi u hlavy explodovala plastická výbušnina C-4, kterou přidělal Gaskins ke dnu kelímku a poté pomocí drátu odpálil. Gaskins utržený drát stáhl k sobě a všechno spláchl do záchoda. Vyšel před celu a udiveně se ptal, co se děje. Když přiběhli k Tynerově cele strážci, ležel její obyvatel na zemi, okolo něj byly utržené prsty a další části těla. Vrah Moonových byl mrtvev. „Poslední, co v životě slyšel, byl můj smích,“ popsal „Pee Wee“ později.



Tynerova vražda znamenala pro Gaskinse nový proces, který mu vynesl trest smrti. Když seděl v cele smrti, vyprávěl svůj životní příběh novináři Wiltonu Earlemu. Při vzpomínání došel „Pee Wee“ k tomu, že celkem zabil 100-110 lidí, včetně 13leté Margaret Cuttinové - dcery senátora z Jižní Karolíny Jamese Cuttina. Policii se ale nepodařilo tohle tvrzení ověřit.



Večer 5. září 1991 se pokusil Gaskins v cele o sebevraždu, když si pořezal žiletkou zápěstí. Naplánované exekuci ale neunikl. O několik hodin později - v 1.10 ráno 6. září - byl popraven na elektrickém křesle. Před věznicí oslavil velký dav jeho smrt skandováním a zpěvem...