Pár ze Sunset Stripu chtěl vraždit během sexu. Clark a Bundyová zabili sedm lidí za tři měsíce

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna vždy na začátku týdne přináší seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Všechny případy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



Sunset Strip je přes dva kilometry dlouhá část ulice Sunset Boulevard v Západním Hollywoodu v Los Angeles. Sunset Strip je plný butiků, kaváren, hudebních i nočních klubů. V 80. letech minulého století byl přes den plný turistů a v noci plný prostitutek a jejich zákazníků.

V létě 1980 Sunset Strip ukázal svoji odvrácenou tvář naplno. „Poprvé jsme se s tou sérií vražd setkali, když jsme v sevorozápadním Los Angeles našli dvě sestry,“ řekl v dokumentu Born to Kill? detektiv Leroy Orozco.

Mladé dívky znásilnil posmrtně

Cynthia Chandlerová.

12. června 1980 byla policie přivolána k nálezu dvou těl v křoví u cesty. Gině Naranové bylo 15 let, její nevlastní sestře Cynthii Chandlerové šestnáct. Spolu utekly z domova. Protože potřebovaly peníze, začala se Cynthia prodávat, Gina ji všude doprovázela. Rodiče po dívkách pár týdnů marně pátrali. Když jejich těla policisté našli 12. června, zjistili, že obě dívky byly střeleny do hlavy, Cynthie navíc do hrudi. Obě vrah posmrtně znásilnil.



V dalších týdnech mrtvol prostitutek či tulaček ze Sunset Stripu přibývalo. Jednu s prostřelenou hlavou našli v kalifornském městě Glendale, další pohozenou pod matrací v kopcích LA, jiná ležela bez hlavy za restaurací. Mezi prostitutkami vypukla panika. Do konce července měla policie šest zavražděných a téměř žádnou stopu.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Všechno změnila až vražda, která na první pohled neměla se zločiny ze Sunset Stripu nic společného.



Zpěvák John „Jack“ Murray.

John „Jack“ Murray byl Australan, který v Los Angeles toužil po kariéře country zpěváka. V roce 1980 se mu sen o slávě plnil jen částečně, zpěvem si přivydělával. Vystupoval nejčastěji v baru Little Nashville v severozápadním Hollywoodu. Po jednom srpnovém vystoupení však Murray zmizel. Když se nevrátil ani druhý den domů, ohlásila jeho zmizení manželka na policii.

Když se policisté vyptávali v baru, zjistili, že s Murrayem onoho večera viděli jednu jeho „fanynku“ - 37letou zdravotní sestru Carol Bundyovou. Hosté krátkozrakou ženu s hnědými vlasy viděli s „Jackem“ kolem zavírací doby.



Po několika dnech se na policii obrátili lidé z ulice nedaleko baru. Hlásili, že z jedné zaparkované dodávky se line velký zápach. Automobil patřil Murraymu. Uvnitř leželo bezhlavé tělo, vrah Murrayho střelil, bodal, řezal a nakonec odnesl hlavu.

Dodávka s mrtvolou Johna „Jacka“ Murrayho.

Podezřelá dvojice

Detektivové si Bundyovou jako svědkyni předvolali k výslechu. Ta na policii dorazila se svým přítelem, dvaatřicetiletým Dougem Clarkem. Clark se u výslechu neuvěřitelně potil, kriminalistům byl pár podezřelý. Jenže neexistovaly žádné důkazy pro zadržení.



Dva dny poté - 11. srpna - sloužila Bundyová v nemocnici ranní službu. Během vizity kolem sedmé ráno najednou začala ostatním sestrám vyprávět o vraždě a zohavení. Kolegyně okamžitě přivolaly policii. Bundyová ale z nemocnice utekla. Policisté proto zamířili k jejímu bytu.



Když detektivové zabouchali na dveře, otevřela jim Bundyová a v ruce držela kalhotky. Na dotaz, co to je, odpověděla, že kalhotky, které patřily nějaké Dougově oběti. Policii hned přiznala, že zabila Murrayho a její přítel vraždí prostitutky na Sunset Stripu. Detektivové pak začali rekonstruovat příběh zvrácené dvojice a jejich vražedné šílenství.



Clark během studií.

Bundyová se s Clarkem seznámila v onom countryovém baru Little Nashville v roce 1979. Clark pocházel z vojenské rodiny, takže v dětství hodně cestoval po světě, podle toho, kam jeho otce přeložili. Rodiče ho pak poslali do mezinárodní internátní školy v Ženevě. Tam byl mladý Američan, který měl velkou sbírku hudebních nahrávek a zásoby americké whiskey, obletován dívkami. Sám sebe nazýval „králem na jednu noc“.



Bundyovou zeužíval otec

Po návratu do školy v USA si dívky, které přivedl do svého pokoje, při sexu nahrával na magnetofon a pak to pouštěl svým spolužákům. Svými sexuálními úspěchy se neustále vychloubal. Po škole se mu ale přestalo dařit, nakonec skončil jako údržbář kotlů v losangelské továrně na mýdla. Své „štěstí“ hledal po barech u žen středního věku.



Bundyová v dětství.

Rodiče Bundyové byli alkoholici, kteří ji často bili. Matka zemřela, když bylo Carol 11 let. Otec pak stanovil, že už je dost velká na to, aby zastala roli matky, vařila a starala se o dům. Otec ji také sexuálně zneužíval. Carol postupem doby začala krást, chodila a spala i se staršími muži za drobné dárky a peníze. Pak začala pracovat v nemocnici jako sestřička.

Ani jeden z nich nebyl mezi lidmi příliš oblíbený. Když spolu začali chodit, stala se Bundyová Clarkem posedlá. Ten se jí v roce 1980 svěřil se svými tajnými sexuálními fantaziemi. Přiznal, že ona už ho neuspokojuje a že touží během sexu svázat nějakou dívku, používat ji jako otrokyni a zabít ji. Bundyová s tím souhlasila.

Vražedné šílenství začíná

Gina Naranová.

Clark své fantazie začal uskutečňovat bez ní. Někdy na začátku června zastřelil a znásilnil sedmnáctiletou tulačku a prostitutku Marnette Comerovou.



11. června 1980 nabral na autobusové zastávce na Sunset Stripu dvě náctileté dívky - Naranovou a Chandlerovou. Když mu Cynthia prováděla orální sex, zastřelil Ginu, a pak i ji.



Místo nálezu těl Chandlerové a Naranové.

Při dalších vraždách už mu Bundyová pomáhala lákat prostitutky do auta, s další ženou se měly cítit bezpečnější. Okolo 20. června Clark s Bundyovou „ulovili“ dvě prostitutky, které do LA přijely z Arkansasu - Karen Jonesovou a Exxie Wilsonovou.



Exxie Wilsonová.

Tělo Jonesové s prostřelenou hlavou bylo objeveno 23. června ráno za jedním Steak Housem v Glendale. Toho samého dne zaměstnanci jedné restaurace v Los Angeles našli vzadu u kontejnerů tělo mladé dívky bez hlavy. Tu si Clark odnesl domů jako trofej, dal do lednice a používal spolu s Bundyovou jako sexuální pomůcku.



Tělo policie podle otisků prstů identifikovala jako Exxie Wilsonovou. Její hlavu pak o tři dny později pohodil Clark v dřevěné bedýnce v jedné z losangelských uliček, kde ji našel náhodný kolemjdoucí.



Marnette Comerová.

O tři dny později našel lovec chřestýšů v kopcích San Fernando Valley pozůstatky Marnette Comerové. „Tělo tu bylo asi tři týdny, bylo ve značném stadiu rozkladu. Z hlavy jsme vyndali střelu, která se shodovala se střelami z dalších případů,“ popsal detektiv Orozco. Bundyová později policii řekla, že se jí Clark svěřil, že Comerové rozřízl břicho, aby se tělo rychleji rozložilo.



Smích nad uříznutou hlavou

Vražedné šílenství skončilo až poté, co policie spojila vraždu Murrayho s Bundyovou. Ti dva se znali už dva roky, “Jack“ s ní občas spal a kradl jí peníze. V srpnu 1980 řekl Clark Bundyové, že pokud ho miluje, musí se svého exmilence zbavit. Proto Murrayho zavraždila a uřízla mu hlavu. „Přišla pak domů a řekla Clarkovi, že sebou přivedla ‚Jacka‘. Clark začal nadávat, Bundyová ale jen vytáhla pytel a ukázala Murrayho hlavu. Pak se oba začali smát,“ popsal Orozco.



Při výslechu Bundyová prohlásila, že „zabíjení je zábava“. Clark ve vazbě jen tvrdil, že on je nevinný a že skutečnými vrahy jsou Bundyová a Murray. Svou výpověď nikdy nezměnil, i když proti němu svědčily také fyzické důkazy i v podobě vražedných zbraní - nalezených u Clarka v práci.



Tvář neidentifikované oběti.

Dva týdny po zadržení dvojice - 26. srpna 1980 - bylo objeveno další nahé tělo mladé dívky střelené do hlavy poblíž LA. Bundyová vraždu spojila s Clarkem. Tělo mladé dívky bylo v rozkladu, policie se podařilo rekonstruovat podobu jejího obličeje, ale dodnes zůstává neidentifikována.

V roce 1983 byla Bundyová, která svědčila proti Clarkovi, odsouzena za dvě vraždy k doživotí s možností předčasného propuštění. Na svobodu se ale nikdy nedostala, 9. prosince 2003 zemřela v 61 letech ve vězení na srdeční selhání.

Doug Clark na vězeňském snímku v roce 2007.

Clark byl odsouzen za šest vražd k trestu smrti. Devětašedesátiletý vrah v kalifornské „cele smrti“ čeká na vykonání rozsudku už 34 let.