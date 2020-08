Vouchery byly dar od boha. Tunisané se na Čechy moc těší, říká šéf cestovní kanceláře

SOUSSE (Tunisko) V sobotu ráno odletěli první čeští turisté na dovolenou do Tuniska. Severoafrická země však umožňuje vstup bez nutnosti covid-testu pouze Čechům, kteří do země přijedou v rámci organizované turistiky. Jednou z prvních tuzemských cestovek, která začala zájezdy do „znovuotevřené“ země nabízet, je CK Blue Style.

„Když jsme se rozhodli nasadit deset letadel, lidé na mě koukali jako na blázna. Ale pak jsme měli za pár hodin dvě stě objednávek,“ říká její šéf Imed Jeddai, sám rodilý Tunisan.

Lidovky.cz: Jak jste vnímal vy osobně pandemii koronaviru?

Na začátku koronakrize jsem žil v domnění, že tento rok nebudeme provozovat v podstatě větší část byznysu. Když v Česku vyhlásili nouzový stav, tak jsem si řekl, že tento rok musíme holt vygumovat a znovu začneme standardní obchodování v roce 2021. Ale stát pak pomalu začal otevírat některé destinace, tak jsme toho využili a snažíme se být vždy první, kdo tam umožní cestovat.

Šéf Imed Jeddai, sám rodilý Tunisan s českým velvyslancem Janem Vyčítalem.

Lidovky.cz: Jak velká rána byla pandemie pro váš byznys?

Velká. Náš očekávaný obrat poklesl o 75 až 80 procent. Některé země jako Egypt a Turecko vůbec nejsou zařazeny na českém semaforu nebo jsou stále v červené zóně. To byly vždy velmi oblíbené destinace a jejich místo je v zásadě těžko nahraditelné.

Lidovky.cz: Jak vám pomohla vláda?

Kroky ministryně (pro místní rozvoj Kláry – pozn. red.) Dostálové byly dle mě dar od boha, zachránily mnoho cestovek. Kdyby nebyly vouchery, tak by všichni cestovatelé žádali peníze zpět a mnoho cestovek by mělo fatální problémy a možná by i zkrachovaly. Vrátit všem všechno hned je zkrátka nereálné očekávání. Pro spotřebitele je to méně výhodné, ale i vědí, že to je investice, která se jim vrátí. My v cestovní kanceláři Blue Style jsme ještě před lex voucher udělali zákazníkům nabídku vlastních výhodných poukazů a klienti měli jasnou představu, co se s jejich dovolenou a uhrazenými prostředky bude do budoucna dít. Této možnosti využilo více než 86 procent klientů.

Lidovky.cz: Nemohla vláda více propagovat cesty do zahraničí?

Česká vláda podporovala na maximum domácí turismus a zrušila většinu opatření, což si nemyslím, že byl nejlepší nápad. Podívejte se na ta čísla, máme větší denní přírůstky než okolní země, což se projevilo v tom, že nás pak některé státy vnímají negativně a umístily nás na seznam rizikových zemí. Vláda by měla především podporovat, co je pro lidi a jejich zdraví nejlepší. Vždyť u nás je to nebezpečnější než v tom Tunisku, ačkoliv vláda lidem radí nikam nejezdit.

Třeba zde v Tunisku udělal mnoho náš český velvyslanec, který domluvil výjimku. Ta platí pouze pro Česko a Polsko. Ačkoliv jsme pro Tunisany oranžoví, což znamená že bychom měli potřebovat test při vstupu do země, platí to pouze pro individuální cesty. Pro organizovanou turistiku se podařilo díky uvedené výjimce rozlítat Tunisko, které je nyní na špičce oblíbenosti a těší se velkému zájmu i do budoucna.

Lidovky.cz: Proč zrovna Česko?

Český cestovatel má v Tunisku hluboké kořeny, oni se na něj tady moc těší. To neříkám kvůli tomu, že žiju v Česku, a ani kvůli tomu, že jsem Tunisan. Taková je realita, tady se o to vedly velké boje, protože Tunisané vědí, že Češi hodně cestují. Stačí sledovat ministerstvo zahraničí na sociálních sítích, tam denně píšou desítky lidí v komentářích dotazy, kam se může cestovat a proč se nesmí třeba tam a tam.

Tunisané měli z cizinců trochu strach, protože oni tu nemají mnoho nakažených. Například i Francii minulý týden zařadili mezi oranžové, což způsobilo poprask.

Lidovky.cz: Čekáte velký zájem mezi Čechy o cesty do Tuniska?Určitě, my to tu vidíme. Rozhodli jsme se nasadit deset letadel, lidé na mě koukali jako na blázna. Ale když jsme pak spustili prodej, tak jen za prvních pár hodin jsme měli dvě stě objednávek. Lidé chtějí cestovat, ale nemají příliš na vybranou. Tunisko je ideální destinace, protože tu je stabilní počasí, je to blízko (2,5 hodiny letu – pozn. red.) a jde o dovolenou za příznivou cenu. Maledivy mohou být na semaforu sice zelené, ale kdo za to dá ty peníze a podstoupí tu dlouhou cestu?

Tuhle sezonu se téměř stoprocentně další africké země nezpřístupní, příští rok uvidíme. V Řecku je sezona maximálně do půlky října, z Bulharska se vracíte maximálně v půlce září. Pokud počty nakažených v Česku budou pod kontrolou, myslím si, že do konce listopadu můžeme létat na Džerbu a vytěžit z toho maximum.

Lidovky.cz: Jaká je šance, že se u Tuniska stane to, co u Řecka, tedy zmatek a neustálé měnění požadavků?

Nepředpokládáme to, prozatím není důvod. Pokud bude situace v Česku v rámci možností stabilní, bude možno bez restrikcí cestovat dál.

Lidovky.cz: Jaká je vaše predikce na další sezónu?

Všechno záleží na vakcíně. Já opravdu věřím, že nějaká bude, snaží se o ni přes sto farmaceutických firem. Mezi nimi jde o konkurenční závod, ale já to vítám, protože chci, aby tu byla co nejdříve. Tohle je totiž opravdu stres: někam cestovat, máte strach, zůstat doma, máte strach, jdete do baru, strach. Zatím se však musíme naučit s covidem žít, protože zastavit naše životy je nemožné. Už to navíc není debata jen o turismu, ale jde celkově o kulturu, globální stabilitu a o to, jak budeme běžně fungovat.

Lidovky.cz: Vidíte nějaký pozitivní vliv pandemie?

Já se vždycky těším na tuhle otázku, protože si myslím, že koronavirus nám hodně vzal, ale na druhé straně hodně dal. Nyní někam cestovat je zážitek, pláž máte pro sebe, kde byste to v srpnu sehnali? Rozestupy dva metry mezi stoly v restauraci, vždyť to je komfort. Je to nový styl turismu. Ale stejně doufám, že nepotrvá moc dlouho a budeme se moci zase hromadně sejít v hospodě nad pivem.