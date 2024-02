(Ne)obyčejné jablko. Vyzkoušejte ho pečené a přikryté krémem ze slaného karamelu podle šéfkuchaře Drdela

Pečená jablka s karamelem 4 červená jablka

450 ml smetany na šlehání

slaný karamel (nejlépe připravený z 150 g cukru krupice, 60 g másla, 100 ml smetany a špetky soli)

1 menší slazené salko

0,04 l kořeněného likéru

malý šálek silného espressa

1/3 lžičky sušené levandule

cukr, med

50 g slunečnicových semínek

mletá skořice 1. Připravíme si karamelizovaná slunečnicová semínka: dáme je asi na 4 hodiny macerovat do silného cukrového rozvaru (cukr + voda). Pak necháme okapat a rozložíme na plech vyložený pečicím papírem. Necháme zkaramelizovat v troubě vyhřáté na 130 ˚C a ještě horká promícháme s mletou skořicí. 2. Asi 200 ml smetany zredukujeme varem na polovinu, přidáme espresso, likér, salko a květy levandule. Provaříme, scedíme a necháme vychladnout. Zbytek smetany vyšleháme do polotuha, přidáme slaný karamel a krátce prošleháme. Poté přendáme do cukrářského sáčku. 3. Jablka omyjeme, osušíme, zbavíme stopky a potřeme medem. Přendáme do pekáčku a pečeme v předem vyhřáté troubě (160 ˚C) zhruba 8–10 minut (měla by zůstat pevnější). Necháme vychladnout, rozkrojíme a lžičkou vydlabeme jádřince. 4. Pečená jablka podáváme v hlubší misce doplněná o sladkou kávovou omáčku a smetanový krém, bohatě posypaná karamelizovanými slunečnicovými semínky.