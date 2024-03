Koblihy nemusí být jen o masopustu a už vůbec ne jen nasladko. S trhaným masem si budou báječně rozumět

Tvarohové koblihy plněné masem 200 g hladké mouky

120 g měkkého tvarohu

40 ml mléka

3 g sušeného droždí

15 g másla

špetka soli

12 g cukru

olej na smažení Trhané maso 600 g vepřové plece

sůl, pepř, mletý kmín

sádlo, máslo, olej

6 oloupaných cibulí

0,1 červeného vína

1 lžíce cukru

150 g měkkého tvarohu

200 ml smetany na šlehání

40 ml bílého vína

4 žloutky 1. Nejprve připravíme trhané maso: plec osolíme, opepříme, okmínujeme a v pekáčku zprudka opečeme na sádle. Podlijeme vodou a pečeme přiklopené při 170 ˚C do změknutí. Vychladlé natrháme a promícháme s výpekem, popřípadě dosolíme. 2. Oloupanou cibuli nakrájíme na půlkolečka a opečeme v hrnci na másle a oleji dozlatova. Přidáme cukr, a jakmile cibule začne karamelizovat, přilijeme červené víno. Osolíme a opepříme, odvaříme tekutinu a necháme vychladnout. 3. Tvaroh smícháme se solí, pepřem a mletým kmínem a dáme odležet do lednice. Ve vodní lázni vyšleháme do pěny smetanu s bílým vínem a žloutky, osolíme a dochutíme pepřem. 4. Koblihy: Do teplého mléka přidáme droždí a cukr, necháme vzejít kvásek, smícháme jej s moukou, solí, máslem a tvarohem. Vypracujeme hladké těsto. Necháme zhruba hodinu kynout a pak rozdělíme na 40–50gramové kousky, které uválíme do hladkých kuliček. Ty necháme kynout dalších asi 20 minut. Nakynuté kuličky v ruce vytvarujeme do placiček, do jejich středu vždy vložíme kuličku z trhaného vepřového masa, pevně zabalíme a naposledy necháme zhruba 15 minut kynout. Smažíme v horkém oleji dvě až tři minuty z obou stran dozlatova. 5. Na talíř servírujeme ještě horké koblihy, přidáme zkaramelizovanou cibulku, noček z tvarohu a přilejeme horkou žloutkovou pěnu.