Špekáčky a černé pivo. Jak na lahodné buřty na pivu poradí Jan Punčochář

BUŘTY NA PIVU Ingredience

■ 6–8 kvalitních špekáčků (asi 1 kg) ■ 4 větší cibule ■ 200 g papriky ■ 250 g rajčatového protlaku ■ 1 chilli paprička, popř. mleté chilli ■ 1 velký bobkový list ■ 3 stroužky česneku ■ 1 l černého piva ■ červený vinný ocet ■ velká hrst hladkolisté petržele ■ majoránka ■ tymián ■ cukr (nejlépe třtinový) ■ med ■ sádlo ■ sůl, pepř 1. Špekáčky oloupeme a nakrájíme na hrubší špalíčky, případně na kolečka. Pánev rozehřejeme nasucho a špekáčky na ní zlehka orestujeme. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme nahrubo. 2. V silnostěnném hrnci vhodném do trouby začneme na troše sádla restovat cibuli, pak přisypeme trochu cukru, necháme mírně zkaramelizovat, přidáme česnek, bobkový list, papriku, trochu vinného octa, rajčatový protlak, tymián, nasekanou chilli papričku (popř. chilli), dochutíme medem, solí a pepřem a společně krátce zarestujeme. Přilijeme pivo, přikryjeme a na středním plameni provaříme asi 15 minut (omáčka by se měla varem zredukovat zhruba na polovinu). Poté do hrnce přidáme špekáčky a vše vložíme do trouby předehřáté na 180 stupňů. Pečeme asi 15 minut zakryté, poté pokličku sundáme a dalších 10–20 minut dopékáme tzv. na barvu. 3. Před podáváním do omáčky vmícháme majoránku a nasekanou petržel, popř. dochutíme. Podáváme nejlépe s chlebem.