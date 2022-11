Slovensko toužilo po zviditelnění. Cesta k novému názvu státu byla složitá, kýžený cíl stejně nepřinesla

Rozpad Československa Seriál Rozpad Československa k 30. výročí rozdělení republiky mapuje události před 30 lety a připomíná málo známá fakta. Autor seriálu, historik Jan Rychlík – mimochodem přímý účastník tehdejších vrcholných státoprávních jednání - nás provede bouřlivým obdobím začátku 90. let, jež vedlo k rozpadu společného státu Čechů a Slováků.

Návrh vypracovaný Joskou Skalníkem spočíval ve skloubení českého lva, slovenského dvojkříže na třech vrcholcích a moravské orlice, která měla tvořit štítek nového erbu. Kromě toho prezident navrhl změnu oficiálního názvu Československá lidová armáda (ČSLA) na Československá armáda.

Okamžitě se o celé záležitosti rozpoutala veřejná diskuse. Česká veřejnost chápala věc jako formální. O potřebě vypustit adjektivum socialistická z názvu státu a lidová z pojmenování armády nikdo nepochyboval a ani pro komunisty, jejichž odporu se Havel obával, to za dané situace nebyla důležitá otázka.

Jinak se vyvíjela situace na Slovensku. Tamní odborníci rychle postřehli, že Havlem navrhovaný státní znak nerespektuje státoprávní uspořádání Československa: zakomponování moravské orlice mezi český a slovenský znak by znamenalo, že se Československo skládá ze tří celků: Čech, Moravy a Slovenska. To by vyžadovalo buď povýšení Moravy na třetí subjekt federace, nebo naopak snížení Slovenska na pouhou provincii.