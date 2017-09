‚Střelba do ženy mě vzrušovala víc než soulož‘. Bestie ze severu Čech skončila na popravišti

PRAHA Bylo jí 15 let a měla mít celý život před sebou. Toho osudného dne Hanu Ch. z Drahonic poslali pást krávy za vesnici. Aby zahnala nudu, vzala si sebou knihu Matýsek na cestách. Bylo 22. srpna 1951 podvečer a za dívkou se objevil drobný muž s klackem v ruce. Hana po ráně do hlavy upadla do bezvědomí. Bestie se na ní ukojila a pak jí klackem umlátila. Vražedná série Václava Mrázka začala...

Bylo jich čtrnáct a neměli pořádně, co jíst. Václav Mrázek přišel na svět 22. října 1925 v Praze do velmi chudé rodiny, která měla 12 dětí. Čtyři z nich se však nedožily dospělosti, zřejmě kvůli nuzným poměrům - rodina žila i v odstaveném vagonu ve Svinařově.

Mrázek i jeho sourozenci od dětství kradli jídlo a oblečení, otec je k tomu dokonce vybízel. Už v 16 letech stanul Václav Mrázek před protektorátním soudem, za krádeže dostal ale jen podmínku. To už měl školu dávno za sebou, skončil s ní totiž po vychození páté třídy „základky“. Živil se jako pomocný dělník a snil o tom, že bude sloužit se střelnou zbraní v ruce - buď jako voják nebo strážník. Kvůli nízkému vzrůstu i nízké inteligenci to ale bylo jen zbožné přání.

Kniha Matýsek na cestách Hany Ch. se stopami krve.

Události po konci války mu přesto daly prostor k částečnému splnění snu. Když úřady hledaly ozbrojený doprovod humanitárních zásilek UNRRA do Rumunska a Bulharska, Mrázek se přihlásil a byl přijat. Tyhle cesty zřejmě ovlivnily jeho budoucí násilné konání. Dosud navenek nesmělý mladík pozoroval, jak se sex stal cenou za potraviny.



Sexuální orgie na humanitární cestě

„Tak jsem byl například svědek toho, že s jednou ženou souložil jeden voják vstoje a tato žena třela přitom pohlavní úd druhému vojáku. Nebo žena byla opřena o židli a zezadu s ní souložil voják – a jinému vojákovi vzala žena pohlavní úd do úst. Jindy jsem opět viděl, jak ženy byly zpité vínem, nahé pobíhaly po vagoně, prsty roztahovaly svá pohlaví a nabízely se vojákům k souloži slovy: Futy, futy!“ líčil Mrázek později do policejního protokolu.

K orgiím se Mrázek rychle přidal. Za noc spal se třemi nebo čtyřmi dívkami, které s ním šly třeba za chleba se špekem. Mezi vojáky se také šířily pornografické knihy se zoofilií či mučením. Mrázka po zkušenostech z cesty s UNRRA už nedokázala „obyčejná“ soulož uspokojit. Potřeboval k sexu přidat násilí.



Po návratu se vrátil do „starých kolejí“. Pracoval jako dělník a do toho kradl všechno možné, v čemž mu zdatně pomáhal jeho bratr Karel. V roce 1949 policie Václava Mrázka chytila a on skončil na 18 měsíců ve vězení. Po propuštění přidal Mrázek k desítkám drobných trestných činů první vraždu.

Václav Mrázek myslel, že dostane deset let vězení. Skončil na popravišti.

Hanu Ch. našli v noci rodiče za vesnicí s rozbitou hlavou, strhané oblečení leželo vedle mrtvého těla. Kriminalisté se domnívali, že dívku musel znásilnit a zabít někdo místní, když se Hana nelekla muže s klackem. Pátrání rozrušilo vesnici, ale skončilo ve slepé uličce. Bestie, jinak ale nenápadný muž nepijící alkohol a působící tiše a úslužně, však neměla dost.



Vzrušení a bolest hlavy

Byla neděle 16. září a od mordu v Drahonicích neutekl ani měsíc. 32letá Bronislava P. byla navštívit manžela v nemocnici, ale ujel jí autobus. Z Jirkova tak kráčela po silnici pěšky. „Cestou jsem potkával mladé ženy a pojednou jsem počal pociťovat silné pohlavní vzrušení, které se projevovalo i návaly krve do hlavy a později bolestmi hlavy... Když jsem spatřil tu osamělou ženu, jak jde proti mně, začala mě silně bolet hlava, nervy mně silně pracovaly a v tom jsem musel proti ní vystřelit. Prostě to byla myšlenka, dostat tu ženu výstřelem. Při první ráně, to jsem byl od ní vzdálený asi tři metry, jsem ani nevěděl, že jsem vystřelil. Teprve při dalších ranách jsem si uvědomil, že ženu střílím proto, abych dosáhl pohlavního styku při jejím bezvládném stavu... Střelba do ženy mě ještě víc pohlavně vzrušovala a právě tak její zhroucení a pád,“ citoval Mrázka v knize Když vzlétne děs a nevíra Viktorín Šulc.

Umírající Bronislavu Mrázek odtáhl ze silnice, znásilnil a okradl. Kriminálka obě vraždy nespojovala - kvůli odlišným místům a jinému způsobu provedení. V druhém případě nebyl totiž vražednou zbraní klacek, ale pistole Walther ráže 7,65. A i tentokrát policisté stanovili jako motiv chybnou verzi. Domnívali se, že pohlednou brunetku zavraždili ze žárlivosti či pomsty.

Mrázek už byl dvojnásobným vrahem. Pocit, který cítil při zastřelení ženy, ho oslnil. Ale vyděsil ho velký hluk z výstřelů. Na další toulky, při kterých hledal ženy, na kterých by se uspokojil, si tak vzal nůž. O další tří týdny později - 7. října - zaútočil u Chomutova na Annu Š. Zezadu jí chtěl podříznout krk, ale nůž se zasekl o čelist. Těžce zraněná Anna doběhla několik stovek metrů ke světlům domu a zachránila si život.

18. listopad, silnice z Chomutova do Spořic. Erna M. jela na kole, když jí neznámý muž strhnul z kola. Bestie bodala do hrudníku a břicha. I přestože jí zasadil 18 ran, Erna přežila. Život jí zachránila tlustá látka kabátu a Mrázkova slabá síla...



Pak se bestie odmlčela. V zimě dle svých slov Mrázek nepociťoval nutkání znásilňovat a vraždit. Stačilo mu vzpomínat na předchozí činy a onanovat. Jenže 1. června 1952 byla zima dávno zapomenutou záležitostí. Ve vesnici Hořenec se konala od odpoledne taneční zábava. Z hostince se v noci na cestu domů vydaly i dvě dívky - Elena M. a Marie D. Nevěděly o sobě, jedna vyšla z hospody v půl dvanácté, druhá půlhodiny po půlnoci. Bestie o zábavě věděla a toulala se po okolí. Dokonce nakukovala dovnitř a obdivovala krásné mladé ženy.

Smrti unikla zázrakem

22letá Elena šla po silnici, když najednou něco ucítila. „Lekla jsem se při té první ráně, předklonila se, to všechno se seběhlo hrozně rychle!“. Mrázkem vypálená střela prolétla límcem kabátu a vlasy dívky. Ta se pak předklonila, takže jí další střela rozpárala kabát na zádech. Elena si myslela, že ji muž chce jen postrašit poplašňákem a křikla na něj: „Co blbneš?“. Muž stojící pár kroků od ní opět zamířil a stiskl spoušť potřetí. Rána nevyšla. „Tak upaluj, ty krávo!“ řekl muž s pistolí. Elena poslechla.

Dívka měla neuvěřitelné štěstí, dvě střely ji téměř zázračně minuly, třetí nevyšla. Mrázek dospěl k vyvrcholení už během střelby a proto ji ani nenapadl nožem, který měl u sebe.



Bestie ale chtěla víc. Marie D. měla pověst nejhezčí holky ze vsi. Mrázek ji minul na silnici, zastřelil a pak pořezal na břiše.

Kousek od tohoto transformátoru Mrázek střílel po jedné dívce a později tam zabil druhou.

Elena M. se druhý den vzbudila a šla si prohlédnout kabát. Až pak si uvědomila, že noční zážitek byl vážnější, než si myslela. Kabát byl na dvou místech prostřelený. Vydala se do vesnice Přečaply. U transformátoru si všimla podivných stop na zemi. Vydala se za nimi pryč ze silnice. Na konci cestičky leželo nahé ženské tělo. Mrtvé.



Kriminálka verzi Eleny M. nevěřila. Takže vy nám chcete namluvit, že jste zázrakem přežila střelbu vraha a pak náhodou našla jeho další oběť? Elena skončila na několik týdnů ve vyšetřovací vazbě. Až expertíza z Prahy ukázala, že střela, která zabila Marii D., vyšla ze stejné zbraně, jako ta, která zabila Bronislavu P. o tři čtvrtě roku dříve.



Zvláštní vyšetřovací skupina

Pak vraždy na dva roky ustaly. Mrázek ale řádil dál, sexuálně napadal mladé dívky pod 15 let.

Další mord přišel až v podvečer 14. července 1954. Šestnáctiletá Jiřina H. šla do lesa nasekat trávu. Dívku minul cyklista, který se za chvíli vrátil. „Kampak slečno jedete?“ Než stačila odpovědět, ozval se výstřel. Kriminalisté už věděli, že mají co do činění se sériovým vrahem, který zabil nejméně tři oběti - ve skutečnosti už to byla Mrázkova čtvrtá vražda.



Místo vraždy Jiřiny H.

Policie stanovila zvláštní vyšetřovací skupinu a zaměřila se hlavně na trojúhelník mezi městy Chomutov - Litvínov - Most. Postupně kriminalisté prověřili neuvěřitelných 25 tisíc osob. Jenže bestie stále unikala. Uběhl další rok.

Středa 10. srpna 1955. Houbař se vydal ráno na kole k lesu mezi Chomutovem a Březencem. Jenže místo hub našel nahé ženské tělo s roztaženýma nohama. Když zalarmoval policii, našli kriminalisté nedaleko mrtvé dívky i mrtvého muže. Bestie si připsala pátou a šestou oběť.



Kdo byli oni mladí lidé? 19letá pošťačka Libuše D. a 26letý úředník Karel T. V lese si zamilovaní o den dříve dali schůzku. Mrázek je tam objevil a několika střelami je usmrtil. „Když jsem viděl ten objímající se pár, dostal jsem lítost, že se objímají, že se prostě mají rádi a že mi to není dopřáno.“ Shodou okolností s bratrem dívky pracoval Mrázek v chomutovských Válcovnách trub Gustava Klimenta.

Bestie věděla, že na severu Čech už je horká půda. Na podzim 1955 se Mrázek přestěhoval z Chomutova do Kladna. 9. listopadu 1956 tam spáchal svoji poslední vraždu, tentokrát motivovanou loupežným motivem. V obci Svinařov se v noci vkradl do domu svého známého. Když se pohyboval po domě, vzbudil 57letou Alžbětu B. Ta Mrázka poznala.



Krádež zakončil se sekerou v ruce

Mrázek šel krást s tím, že v domě nikdo nebude. Když ho Alžběta B. objevila, tak nezaváhal. Na dvoře si všiml sekery. Manželka jeho známého zemřela po jejích úderech. Desetiletou vnučku, která vraždu viděla, však nechal být. Teda přesněji řečeno nechal žít. Mrázek už byl venku, ale pak se ještě vrátil a dítě znásilnil...

Zavražděná Alžběta B.

17. března 1957 musel v jednom kladenském dole předčasně vyfárat Jindřich Falcník. Zranil se a tak zamířil do opuštěné šatny. Uvnitř našel drobného muže, kterého přistihl, jak prohledává kapsy šatů horníků. Už několik měsíců se zaměstnancům dolu ztrácely věci a peníze. Proto Falcník neváhal a přivolal Veřejnou bezpečnost.

Václav Mrázek skončil ve vazbě. Druhý den u něj provedli domovní prohlídku. Policisté mezi desítkami ukradených věcí našli i holící strojek, který se ztratil z bytu jeho známého. Máme ve vazbě vraha Alžběty B., mysleli si kriminalisté. Pak zjistili, že se přistěhoval z Chomutova a že popisem odpovídá bestii, která na severu zavraždila šest lidí. Druhá prohlídka odhalila pod truhlářským ponkem schovanou pistoli Walther ráže 7,65. A také hodinky, které patřily Bronislavě P.

Balistika se shodovala

Slovo dostali experti. „Balistik Škornička, skvělý odborník, nám povídal: Teda, byly jich tu stovky, ale ani jedna nevypadala tak přesvědčivě! Udělal výtěr, pak ji otevřel a podíval se na úderník: To bude vona! Byli jsme napjati... Následovala zkušební střela, a když si prohlídnul nábojnice pod komparačním mikroskopem, tak se Škornička vítězně usmál: Jo, je to vona!“ vzpomínal kriminalista - podplukovník Josef Vaněček v Šulcově knize.

Sedminásobný sériový vrah nebyl pro komunistický režim dobrou vizitkou. Jeho konec zaznamenalo Rudé právo 23. března 1957 krátkou zprávou z ČTK. „DOPADENÍ NEBEZPEČNÉHO VRAHA. V minulých dnech dopadli příslušníci Veřejné bezpečnosti nebezpečného několikanásobného vraha, 32letého Václava Mrázka z Kladna-Kročehlav, který na Chomutovsku i jinde od roku 1951 páchal vraždy z vilnosti. Využitím vědeckých a technických prostředků čs. kriminální služby byl vrah usvědčen.“

Vyšetřovací spis měl 16 svazků, 1020 stran a bylo v něm zaneseno celkem 127 trestných činů, které byly Mrázkovi prokázány a které doznal: sedm vražd, čtyři pokusy o vraždu, šest dokonaných případů a osm pokusů sexuálního násilí na nezletilých dívkách.



Rodiče bestie nevěřili, že by jejich syn byl vrahem. Zlodějiny jim nevadily. Ale mordy? To už bylo jiné „kafe“. „Milý synu! Přijmi od nás srdečný pozdrav a stálou vzpomínku na tebe. Doufáme, že jsi snad také zdráv, a doufáme, že se snad jednou vrátíš k nám a taky k Vašíčkovi. Véno, ani tomu nechceme věřit, že bys byl něčeho takového schopen. Viď, že to není pravda? Svěř se nám, od těch dob, co jsme se to dozvěděli, jsme oba nemocní,“ psali mu do vězení.

Od zadržení k popravě uběhlo 9 měsíců

Proces s bestií proběhl bleskově. 17. března 1957 jej zadrželi kvůli krádeži. 9. listopadu stejného roku jej soud shledal vinným a stanovil trest smrti. 5. prosince byl rozsudek potvrzen. 30. prosince si Mrázka převzal ve věznici v Praze na Pankráci kat. Z šibenice jeho tělo převezli na pitevnu, kde došlo k odlití posmrtné masky, která je dnes vystavena v Muzeu policie v Praze...

Případem se volně inspiroval Petr Schulhoff ve filmu Vrah skrývá tvář z roku 1966 - šlo o jeden z příběhů majora Kalaše (Rudolf Hrušínký).