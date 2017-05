Usměvavý ‚Anděl smrti‘ toužil po pozornosti. Britka bezcitně vraždila kojence

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna vždy na začátku týdne přináší seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Všechny případy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



Nemocnice v Granthamu v anglickém Lincolnshore má tradici sahající až do roku 1874. V roce 1991 se o téhle nemocnici dozvěděl celý svět kvůli krátkému působení mladé zdravotní sestry, která získala přezdívku „Anděl smrti“.

Byl dvacátý březen 1991. Do granthamské nemocnice přivezli ustaraní rodiče pětiměsíčního Paula Cramptona. Špatně se mu dýchalo, lékaři určili, že má mírnou infekci dýchacích cest. Pediatři rodiče uklidňovali, že se „veselý sípal“ dá brzy do pořádku a že to není vážné. Jen pro jistotu nechali chlapce v nemocnici přes noc.



Když se rodiče pak do nemocnice vrátili, byl Paul ve špatném stavu. „Ležel v rukou sestřičky. Byl bledý, zpocený a studený,“ řekl v dokumentu Born to Kill? otec David Crampton. Sestřičky zavolaly lékaře. Pětiměsíčnímu chlapci selhávalo srdce, musel nastoupit resuscitační tým.



Paul Crampton.

Lékaři zjistili, že byl Paul v hypoglykemickém šoku. Nikdo si však nedokázal vysvětlit, proč k tomu u chlapce došlo. Na dětském oddělení to byl za posledních několik týdnů další závažný případ, který se vymykal normálu a průměru.



21. února 1991 zemřel sedmitýdenní Liam Taylor, kterého přijali se zápalem plic. Po několika hodinách v nemocnici mu ale překvapivě náhle začal bezdůvodně selhávat respirační systém, lékaři i přes veškerou snahu mohli pak rodičům jen oznámit, že to nepřežije. Liam zemřel v náručí svého otce.



Tušení, že něco není v pořádku

Timothy Hardwick.

5. března nepřežil v nemocnici 11letý chlapec, postižený dětskou mozkovou obrnou, Timothy Hardwick. Sanitka ho přivezla poté, co prodělal epileptický záchvat. V Granthamu chlapec zmodral a nemohl dýchat. Po dlouhé resuscitaci ho lékaři v 18.15 prohlásili za mrtvého.



O tři dny později dvakrát zkolabovala roční Kayley Desmondová, která měla mít jen malé problémy s dýcháním kvůli infekci. Když ji lékaři převezli do větší nemocnice v Nottinghamu, rychle byla v pořádku.



Personál dětského oddělení granthamské nemocnice, kde se především léčily zlomené nohy a podobné nevážné stavy, začal tušit, že něco není v pořádku. Dobrou zprávou bylo, že stav Paula Cramptona se druhý den zlepšil. Lékaři poslali zdravotní sestru, aby mu odebrala kapačku. Jenže 23letá sestra Beverly Allittová opět volala lékaře, že chlapec zmodral. Zase mu selhávalo srdce a museli ho resuscitovat. O tři dny později byl ale opět v pořádku a lékaři svolili k návratu domů.



Byl v pořádku a smál se

Propouštěcí lékař si odskočil na svačinu a když se k Paulovi - který několik minut předtím byl veselý a smál se - vrátil, byl zase v hypoglykemickém šoku. Doktoři byli bezradní a tak Paula záchranná služba převezla do 30 km vzdálené větší nemocnice Queen Medical Center. Tam se rychle zotavil. Rodiče v sanitce doprovodila starostlivá sestra Allittová...

Tahle nezkušená sestra z venkova měla tu smůlu, že byla u všech nešťastných případů. Lidé mimo nemocnici ji znali pod přezdívkou “Pohádka“, protože si neustále o sobě něco vymýšlela. Nepříliš atraktivní dívka chtěla být středem pozornosti a tak na sebe upoutávala vymyšlenými historkami, v dětství i sebepoškozováním. Při studiích na sestru si přivydělávala v hospodě, kde si našla snoubence. Vztah se rozpadl, když ho jednou surově zbila.

Allittová na oko děti milovala.

Allittová získala po sesterském kurzu 18. února 1991 práci na dětském oddělení v Granthamu. Správně by měla mít pro práci s dětmi delší praxi, ale Grantham se dlouhodobě potýkal s nedostatkem personálu. „Šlo o diplomovanou zdravotní sestru, což je sestra s dvouletým kurzem. Trochu mi vadilo, že to nebyla dětská sestra, u které je potřeba tříleté školení. Ale tehdy jsme byli rádi, že máme další pomoc,“ řekla sestra Mary Reetová.

Na první pohled Allittová svou práci zvládala a ráda se učila novým věcem. Jen měla tu smůlu, že byla zrovna u oněch nešťastných případů dětí s vážnými problémy. Personál spekuloval, že by mohla být v nemocnici nějaká neznámá bakterie. Většina to však přičítala jen náhodě, špatnému osudu.

Becky Phillipsová.

Jenže i po převezení Paula Cramptona jinam podezřelé případy neustaly. Během následujících dvou týdnů zkolabovalo pět dětí, dvě hned dvakrát. Devítitýdenní Becky Phillipsová byla v nemocnici kvůli bolestem břicha, šlo o nedonošené dítě. Vyšetření žádné problémy neukázalo.



Rodiče si Becky odvezli domů, kde se jí však udělalo špatně a tak se museli hned od nemocnice vrátit. Becky zemřela v Granthamu o dva dny později, 3. dubna 1991.

Dvojče přežilo s poškozením mozku

Po smrti Becky rodiče odvezli do nemocnice preventivně i její dvojče Katie. I když byla zdravá, v Granthamu dvakrát přestala dýchat a museli ji resuscitovat. Poté holčičku převezli do jiné nemocnice. Nedostatek kyslíku však způsobil Katie trvalé poškození mozku, částečnou paralýzu a částečnou slepotu. Allittová problém u Katie objevila a přivolala lékaře, všichni jí tak byli vděční a byla středem pozornosti. Rodiče Katie dokonce chtěli, aby se stala její kmotrou.

Manželé Phillipsovi u hrobu své dcery.

12. dubna 1991 se vrátily podrobné krevní rozbory Paula Cramptona, které nechal ošetřující lékař udělal při jeho třetím kolapsu. Analýza ukázala, že hoch měl v krvi nezvykle vysokou hladinu inzulinu. Protože se však Paul uzdravil, mysleli si lékaři, že buď trpěl krátkodobými problémy s pankreatem, nebo někdo popletl vzorky.



Jenže podivné kolapsy dětí v Granthamu pokračovaly i v dalších dnech. 22. dubna přijali s astmatickým záchvatem 15měsíční Claire Peckovou. Personál holčičku znal, kvůli astmatu už v nemocnici několikrát pobývala. Lékař vyšel z pokoje, kde ležela Claire a šel uklidnit rodiče, že to bude v pořádku.



Claire Pecková s rodiči.

O chvíli později v pokoji sestra spustila poplach. Alittová hlásila, že dítě přestalo dýchat. Resuscitace byla úspěšná, Claire připojili na umělé dýchaní. Když později šel lékař zase za rodiči, spustila po chvíli opět Alittová poplach. Podruhé už lékaři boj prohráli, dívka zemřela na zástavu srdce.

Policie případ málem odložila

30. dubna konečně zástupci nemocnice zavolali kvůli podezřelým kolapsům policii. Nemocnice spolu s detektivy požádala o nezávislý posudek profesora Davida Halla. Ten však po studiu lékařských záznamů určil, že ze 13 podezřelých případů jen tři vyvolávají jisté pochybnosti. A pouze případ Paula Cramptona se mu zdál podivný.



Policie zvažovala, zda ve vyšetřování vůbec dál pokračovat. Detektiv Stuart Clifton se však rozhodl, že stojí za to ty tři případy pořádně prověřit. Sestavil vyšetřovací tým a dal se do práce. Vyslýchali rodiče dětí i personál nemocnice. Samozřejmě vyslechli i sestru, která byla u většiny incidentů. Allittová ale lži ovládla tak mistrně, že jí policisté při prvním výslechu uvěřili.

Policie ale přišla na to, že nemocnice uchovává několik měsíců krevní vzorky dětských pacientů v jednom mrazáku. Našli tam krevní vzorky 9 ze 13 malých pacientů s podezřelými potížemi. Vzorky odeslala policie na univerzitu v Surrey. Jeden vzorek Paula Cramptona vykazoval tak obrovskou hladinu inzulinu v krvi, že na světě byl zaznamenán jen jeden vyšší vzorek v historii u člověka, který přežil.

Předchozí analýza krve Paula Cramptona z 12. dubna objevila pouze lehce zvýšenou hladinu jen proto, že přístroj nebyl kalibrován na vysoké hodnoty a ukázal maximální hladinu inzulinu, na kterou byl nastaven.



Allittová s policistkou.

Policie nyní pracovala s teorií, že děti někdo vraždí vysokými dávkami léků. I jiné vzorky obsahovaly vysoké hladiny inzulinu, draslíku či jiných látek.



Detektivové vypracovali časovou osu případů s rozpisem lidí, kdo se o děti staral. A jen jedna osoba byla u všech případů, kdy dítě zkolabovalo. Byla to Beverly Allittová.



Zatčena nadvakrát

21. května 1991 v 7:00 policisté Alittovou zatkli. Při výsleších nic nepřiznala a obviňovala všechny ostatní. Pro nedostatek důkazů ji museli po několika dnech propustit. Tou dobou dokonce několik rodičů dětí bránilo Allitttovou před policií. Měli pocit, že detektivové udělali z mladé sestry „obětního beránka“.

Jakmile odešla Allittová z Granthamu, podivné případy ustaly. Objevily se však v domě, kam se přestěhovala. I tam se totiž pokusila otrávit malého chlapce. Policisté si pro Allittovou došli podruhé.

28. května 1993 shledal soud Beverly Allittovou vinou ze čtyř vražd a devíti pokusů o vraždu během 59 dní. Byla odsouzena k 13 doživotním trestům.



Teoreticky však může být podmínečně propuštěna už po 30 letech - v roce 2022 v jejích 54 letech...