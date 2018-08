Jak na vepřový hřbet s jelítkem a cizrnou? Zkuste recept šéfkuchaře

Českou kuchyni má rád. Někdy ji dokonce zakomponuje do svých pokrmů, samozřejmě podle fantazie a moderní úpravy, zachovat chce ale „českou“ chuť. Vyzkoušejte recept šéfkuchaře Jana Horkého na pečený vepřový hřbet, jelítko, konfitované batáty a brambory, opečenou karotku s cizrnou a pistáciemi a vinnou omáčkou.

Pečený vepřový hřbet, jelítko, konfitované batáty a brambory, opečená karotka s cizrnou a pistáciemi, vinná omáčka

500 g vepřové kotlety bez kosti



300 g brambor



300 g batátů



50 g karotky



50 g pistácií



50 g cizrny



400 ml červeného vína



200 g telecího demi-glace

30 g povidel

jehněčí střívko



100 ml vepřové krve



200 g vepřového kolena



50 g vepřových jater



100 ml olivového oleje



5 g rozmarýnu



50 g šalotky



150 g másla



sůl, pepř



Postup: Vepřovou kotletu ochutíme solí a přidáme rozmarýn. Dáme do vakuovacího pytlíku a necháme ve vodní lázni při 62°C hodinu. Po vyjmutí maso hned podáváme.

Brambory nakrájíme na pravidelné tvary a dáme je do horkého másla, dokud nebudou měkké. Karotku nakrájíme a smícháme s pistáciemi, cizrnou a opečeme na másle. Vepřové koleno rozvaříme do měkka spolu s játry. Vše semeleme a přidáme krev. Ochutíme solí a pepřem. Směs plníme do střívek a uvaříme. Před podáváním jelítka opečeme na oleji.

Na jemno nakrájenou šalotku opečeme na másle a přidáme víno. Svaříme a přidáme demi-glace a povidla. Svaříme, procedíme a přidáme máslo a vytvoříme hladkou omáčku.



Recept pochází z Velké kuchařky nejlepších šéfkuchařů.