Dýně třikrát jinak. Jak na přípravu dýňových pochoutek poradí šéfkuchař Jan Punčochář

LOSOS S KROUPOVÝM RAGÚ A DÝŇOVOU OMÁČKOU Ingredience ■ 800 g filetů z lososa ■ 80 g suchých krup ■ 3 menší dýně hokaido ■ česnek ■ 1 šalotka ■ 1 pórek ■ 0,5 l kuřecího vývaru ■ 0,5 l rybího vývaru ■ tymián ■ bílé víno ■ máslo + přepuštěné máslo ■ čerstvá kurkuma ■ šťáva z jednoho citronu ■ olivový olej ■ hladká mouka ■ ocet, cukr ■ sůl, pepř ■ mletý kmín 1. Kroupové ragú a pyré: Kroupy přes noc namočíme a poté je uvaříme v kuřecím vývaru doměkka. Připravíme si dýňové pyré a základ na omáčku: dvě rozpůlené dýně bez jadýrek upečeme v troubě doměkka, jednu odložíme stranou, z druhé vydlabeme dužinu a v robotu ji rozmixujeme dohladka. Na másle orestujeme do zlatavé barvy pórek, přilijeme víno a necháme odvařit. Přidáme pár nasekaných stroužků česneku, lehce zarestujeme, dále uvařené kroupy, dochutíme tymiánem, solí a pepřem, podlijeme zbytkem vývaru, popř. vodou, a provaříme. Poté ke kroupám přidáme připravené dýňové pyré, vše společně krátce provaříme a nakonec zahustíme máslem do konzistence rizota. 2. Omáčka: Na troše olivového oleje restujeme šalotku s trochou česneku, přidáme upečenou dýni nakrájenou na kostky a čerstvou kurkumu nasekanou najemno. Orestujeme, přilijeme rybí vývar, provaříme a rozmixujeme na jemnou omáčku. Dochutíme citronem, solí a pepřem a zahustíme studeným máslem. 3. Losos: Lososa rozdělíme na porce po 150–200 g, ochutíme je solí, pepřem a trochou kmínu a lehce zaprášíme moukou. Rozehřejeme pánev, vložíme do ní trochu přepuštěného másla a filety na něm upečeme: nejprve kůží dolů (opékáme asi 3–4 minuty do zlatavé barvy kůže), pak rybu opatrně otočíme a dopečeme další asi 3 minuty. 4. Marinovaná dýně: Z octa, vody, trochy soli a cukru si připravíme rozvar na marinování. Měl by být příjemně sladkokyselý a slaný. Zbylou – syrovou – dýni očistíme, nakrájíme na kostičky, dáme do misky a zalijeme horkým roztokem. Přikryjeme a necháme odležet do druhého dne. Podáváme s rybou, kroupami a dýňovou omáčkou.