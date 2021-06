Krémový bílý chřest. Jak na polévku z něj poradí Jan Punčochář

CHŘESTOVÁ POLÉVKA SE SLANINOU Ingredience

■ 1 kg bílého chřestu ■ 50 g šalotky ■ 50 g brambor ■ 2 stroužky česneku ■ 1 l kuřecího vývaru ■ 100 g másla ■ 150 ml smetany ■ muškátový oříšek ■ 50 g slaniny Postup: Chřest oloupeme. Několik špiček dáme stranou – použijeme je k dozdobení polévky. Slaninu nakrájíme na kostky a orestujeme na pánvi do křupava. Vysmažený tuk vložíme do hrnce, přidáme část másla a restujeme na jemno nakrájenou šalotku. Po cca pěti minutách přidáme nakrájený chřest, osolíme, přidáme nasekaný česnek, oloupané a na kostky nakrájené brambory a zalijeme vývarem. Vaříme asi 25 minut, dokud všechny suroviny nezměknou. Pak rozmixujeme do hladkého krému. Přecedíme přes jemný cedník, přilijeme smetanu, dochutíme solí a muškátovým oříškem a znovu vyšleháme spolu se zbytkem – studeného – másla, aby byla polévka co nejjemnější. Před podáváním polévku ozdobíme chřestovými hlavičkami a vypraženou slaninou.