Vánoční salát jinak? Připravte ho s avokádovou majonézou

Každý rok přemýšlíme, jak okořenit štědrovečerní večeři, aby nebyla stejná jako loni. Své blízké chceme totiž něčím překvapit. Pokud vás nic nenapadá, zkuste místo tradičního bramborového salátu udělat ten s jednoduchou avokádovou majonézou.

Vánoční salát s avokádovou majonézou

800 g brambor (nejlépe těch na salát)



1 cibule



100 g nakládaných okurek



100 g sterilovaného hrášku



100 g sterilované krájené mrkve



5 vajec



Na avokádovou majonézu:

3 zralá avokáda



80 ml olivového oleje



2 lžíce vinného octu



1 stroužek česneku

špetka soli

špetka pepře



1 lžíce dijonské hořčice



Vejce dáme vařit natvrdo (10 minut) a brambory uvaříme ve slupce (20–30 minut, záleží na velikosti brambor). Mezitím, než se uvaří vejce s bramborami, nakrájíme okurky na malé kostičky, cibuli nasekáme najemno a vše dáme do velké salátové mísy společně s hráškem a mrkví. Pak připravíme majonézu – rozmixujeme avokáda, olivový olej, vinný ocet, česnek, sůl, pepř a dijonskou hořčici a dáme zatím do lednice.

Uvařené brambory oloupeme a nakrájíme na kostky. To samé uděláme s vejci. Brambory a vejce dáme do mísy k ostatním ingrediencím a promícháme. Přidáme avokádovou majonézu, znovu zamícháme a salát dáme odležet nejlépe do druhého dne na studené místo.



TIP - Pokud jste zvyklí v salátu na salám, zkuste ho nahradit kvalitní kuřecí šunkou.

Recept pochází z kuchařky Jíme zdravě s Fitrecepty II.