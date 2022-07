Vlasta Burian byl králem komiků. Po roce 1945 i jejich mučedníkem

Za obvinění z kolaborace mohl jeho jediný protektorátní prohřešek – vynucená účast v rozhlasových skečích Hvězdy nad Baltimorem. Slaboduché skeče natočil Vlasta Burian v roce 1941 – šlo o primitivní propagaci nacismu a zesměšnění Jana Masaryka.

Vyšetřování se vleklo. Ale pro Buriana bylo nejtragičtější, že nesměl hrát a byl lidsky degradován. Až po pěti letech se mohl vrátit na jeviště, ale byl to jen odlesk minulé slávy. Paradoxů v kauze Burian je dost: Přestože z něj komunisté udělali kolaboranta a pranýřovali ho jako buržoazní element, socialistická televizní dramaturgie by byla bez něj vyřízená. Jeho filmy mají nehynoucí popularitu a komický typ, který vytvořil, je věčný. A navíc dobře zužitkovává to, čemu se i ve světě říká český humor.