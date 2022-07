Přežil jako Wintonovo dítě. Chtěl postavit pomník rodičům

Rodina Meislových bydlela před válkou v Brně. Jejich synové, Hugo a Rudy, chodili do české školy, učili se české písničky a četli české knihy. Nikdy je nenapadlo, že se klidné dětství změní ze dne na den. „Když si naši přečetli Hitlerův Mein Kampf, chtěla maminka pryč, ale tatínek byl proti. Říkal ,Hitler je blázen, jestli nás chce vyhnat, to by musel vyhnat celé Brno.’ Tatínek změnil názor, až když se u našich dveří objevila babička. V den, kdy přišli nacisti do Vídně, si sbalila kufr a přijela k nám,“ vzpomínal před osmi lety Meisl, který žil od roku 1948 v Izraeli a přijal jméno Marom.

Hugův otec měl kontakty nejen v židovské obci, ale také mezi obchodníky v Brně i v Praze. Někdo mu poradil, aby své děti přihlásil do Britského spolku pro československé uprchlíky, který vedl Nicholas Winton. Prý by je mohl dostat do Anglie. V červenci 1939 se jedenáctiletý Hugo a devítiletý Rudy vypravili do Prahy a brzy nastoupili na cestu, která jim navždy změnila život.