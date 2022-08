Boris Rösner byl poslední romantik. Podle pověsti byl jeho rod prokletý, nikdo z něj se neměl dožít stáří

Boris Rösner byl romantik i cynik, někdy i trochu histrion, se sklonem k patosu, ironik, extrovert, šarmér, milovník krásy. Dokázal se absolutně nadchnout, nikdy nedělal věci polovičatě. Měl rozlet, esprit, něco, čemu by se dalo říct starodávná noblesa – však také miloval souboje a žehral, že se nenarodil o pár set let dřív. A byl charakter: i když měl svou profesi tak rád, nikdy si pro ni nekřivil páteř. Ve svobodné době zůstal stranou seriálového šílenství – komerční výprodej herectví bytostně nesnášel, nikdy by se neobjevil v reklamě.