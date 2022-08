Král vytrvalců Zátopek kvůli komunistům hloubil šest let studně

Parádní bilance. Manželé Dana a Emil Zátopkovi přivezli z olympijských her v Helsinkách v roce 1952 čtyři zlaté medaile! Po roce 1968, kdy podepsali manifest Dva tisíce slov, na ně však normalizační režim na několik let uvalil klatbu. | foto: ČTK

Jinde by měl čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek už dávno postavený pomník a uctívali by jej. V socialistickém Československu to ale nebývalo zvykem. Navíc měl škraloup, stejně jako jeho žena Dana, neméně slavná olympionička.