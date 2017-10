‚Myslím, že tohle místo je plné dětí!‘ Jako klaun Pogo bavil, Gacy ale 33 chlapců pohřbil pod domem

CHICAGO/PRAHA Přijel za svým právníkem do kanceláře. Pak si vyžádal panáka whiskey, vzal ze stolu noviny a ukázal na fotku pohřešovaného chlapce na titulní straně. „Je mrtvý. Je v řece.“ John Wayne Gacy pak advokátovi vyprávěl svůj příběh. „Byl jsem soudcem, porotou a katem v případě velkého množství lidí.“

Jeho předci se do Ameriky přistěhovali z Polska a Dánska. Rodičům Gacyovým se jejich jediný syn John Wayne narodil v Chicagu 17. března 1942. Jeho otec byl alkoholik a mlátil syna i manželku. Malý John měl velmi blízký vztah s matkou i dvěma sestrami, pro otce byl ale nešikovný a obézní chlapec zklamáním.

Ve škole měl Gacy problémy se soustředěním, zřejmě i proto, že ho v 11 letech udeřila houpačka do hlavy a on poté trpěl výpadky paměti. Byl ale výřečný a uměl se ze všeho „vykecat“. Když mu něco nešlo, měl tisíc a jeden důvod, proč to není jeho chyba.



Lasvegaská márnice a rakev

Dvacetiletý mladík Gacy nic neuměl, ale rodiny, škol i Chicaga už měl dost. Odstěhoval se do Las Vegas a nový život tam začal jako uklízeč v márnici. Byla to mizerně placená práce, kterou dělal sám mezi mrtvými těly. V márnici dokonce i přespával. Později se přiznal, že jednou v noci si vlezl do rakve s mrtvým mladým mužem.



Gacy jako teenager.

Tenhle zážitek ho vzrušil, ale zároveň vyděsil. Po třech měsících si proto našetřil na cestu zpět. V Chicagu začal studovat obchodní akademii a zjistil, že jeho výřečnost je v obchodě více než žádaná.



Už po roce se stal vedoucím obchodu s obuví. V září 1964 si Gacy vzal kolegyni z obchodu Marlynn Myersovou. V tu samou dobu měl s jedním kolegou homosexuální styk.

Mladý, úspěšný manažer John Gacy.

Otec Myersové Gacyho v roce 1966 jmenoval manažerem tří restaurací KFC, které vlastnil v iowském Waterloo. Rodině, která se rozrostla o dvě děti, se tam líbilo. Gacy byl oblíbený v místní komunitě, dařilo se mu i obchodně. Otec se mu omluvil, že se v něm mýlil, protože už není budižkničemu.



Zářný příklad splněného amerického snu? Ne tak docela. Existovala i odvrácená strana Johna Wayna Gacyho. Manželce byl nevěrný s ženami i muži - ať už šlo o jeho zaměstnance či místní prostituty. Alkohol pil ve velkém a také užíval drogy.

Deset let vězení? Odseděl jen rok a půl

V srpnu 1967 spáchal svůj první trestný čin. Patnáctiletého chlapce nalákal domů na sledování pornografických filmů, opil ho a donutil provádět orální sex. Tento scénář pak Gacy prováděl s dalšími chlapci a mladými muži, které opilé spoutal a zneužil. Nikomu tehdy ale ještě fyzicky neublížil.



Většina obětí sexuální útok neohlásila. Jedna však ano, a tak se všechno se provalilo v březnu 1968. Šestadvacetiletý Gacy, do té doby spořádaný občan, byl obviněn ze sodomie a odsouzen na deset let vězení. V ten samý den manželka požádala o rozvod, svěření dětí do její péče a také o to, aby jejich dům připadl jí. Soud jí ve všem vyhověl.

Gacy byl opět „looser“. Čekal ho minimálně několikaletý trest a nic neměl. Byl zavřený ve vězení Anamosa. „Bylo to tam drsné a nebezpečné. Za ty dva roky, co jsem tam byl, došlo k několika pokusům o vraždu a sám jsem byl svědkem ubodání jednoho vězně,“ řekl v dokumentu Born to Kill? Ray Cornell, Gacyho spoluvězeň.



Odsouzení sexuální násilníci, kteří navíc útočí na děti a mladistvé, to ve vězení nemají vůbec jednoduché. Jenže Gacy si zase díky své výřečnosti a jakémusi šarmu dokázal vydobýt „postavení“. Stal se hlavním kuchařem. Dozorci si ho chválili, že je zodpovědný a umí věci zorganizovat.



Opět pilířem komunity

I proto byl po pouhých odsezených 18 měsících z 10letého trestu v červnu 1970 podmínečně propuštěn. Probační doba byla stanovena jen na jeden rok, zahrnovala však to, že se přestěhuje do Chicaga za matkou (otec rok předtím zemřel na cirhózu jater) a nebude vycházet ven po 22. hodině.

Známému, který ho vyzvedl před věznicí, v autě řekl, že se do vězení nikdy nevrátí. Začal se živit jako kuchař a žil na předměstí Chicaga v Norwoodu. V roce 1972 si vzal rozvedenou Carol Hoffovou, která si z předchozího manželství přivedla dvě děti.



Gacy s druhou manželkou.

O sex s manželkou zájem neměl. Vzal si ji, aby se stal opět vzorným místním občanem. Nikdo z Norwoodu o jeho trestné minulosti nic nevěděl. Se zákonem měl ale další oplétačky. Dva mladíci ho obvinili ze sexuálního útoku, ale případy vyšuměly do ztracena.

V roce 1973 Gacy skončil s vařením a rozjel vlastní stavební firmu. Tou dobu už 31letý muž věděl, jaký je to pocit zavraždit člověka. 2. ledna 1972 nabral na chicagském autobusovém nádraží 16letého Timothyho McCoye a odvezl ho domů. Slíbil mu, že může u něj přespat a ráno ho odveze zase na nádraží, mladík totiž cestoval do Omahy.



Podle Gacyho líčení se druhý den vzbudil a uviděl McCoye, jak stojí kousek od něj s nožem v ruce. Došlo ke rvačce, při kterého prý McCoy Gacyho pořezal na ruce - opravdu měl na ruce jizvu. Gacy se následně zmocnil nože a mladíka ubodal a pohřbil pod svým domem. Gacy později policistům popsal, že ho vražda McCoye vyčerpala, ale že zároveň prožil mocný orgasmus. „V tu chvíli jsem si uvědomil, že zabíjení přináší to pravé vzrušení.“

Klaun a párty nad hrobem

Přesto se dokázal dlouho ovládnout. Druhá vražda přišla až téměř přesně po dvou letech. V lednu 1974 uškrtil chlapce starého mezi 14-18 lety a zakopal ho na dvorku na místě, kde rodina grilovala. A nejen ona. Gacy byl oblíbeným v celé čtvrti. Pořádal i párty pro 200 lidí nad hrobem uškrceného mladíka. Právě zde bavil malé i velké diváky v převlečení za klauna Poga, který předváděl kouzelnické triky.



Gacy se převlékal za klauna jménem Pogo.

Gacy byl členem různých podnikatelských i politických sdružení, zapojoval se aktivně do veřejného života komunity. V roce 1975 se jeho stavební firmě začalo výrazně dařit, počet zaměstnanců i zakázek rostl. Gacy pracoval klidně i 12-16 hodin denně.

Rostl také počet jeho sexuálních styků s mladými muži. Mnoho z nich byli právě studenti, kteří si u něj ve firmě přivydělávali. Šéf je dobře platil na stavbě a ještě na víc peněz si přišli, když s ním strávili noc.



V červnu 1975 se Gacy pokusil opít a spoutat jednoho ze svých mladých brigádníků. Přepočítal se však, 15letý mladík byl zápasníkem a Gacyho přemohl. Ten se mu pak omluvil a odešel. O týden později, 29. června 1975, zaútočil na dalšího mladého „stavaře“ - 17letého Johna Butkovitche.

Pátral po chlapci, kterého sám zavraždil

Gacy ho spoutal, uškrtil a pohřbil pod podlahou garáže. Do pátrání po zmizelém mladíkovi, po němž zůstalo jen auto s klíčky v zapalování a peněženkou uvnitř, se zapojil i on sám. Později jej policie vyslýchala, protože byl s Butkovichem zahlédnut v den vraždy. Gacy však vyšetřovatele přesvědčil, že spolu jednali o výplatě a pak se rozešli. Butkovichovi rodiče v následujících třech letech volali více než stokrát na policii a snažili se je přesvědčit, aby se zaměřili na Gacyho. Marně.

Vrah se následně začal toulat po ulicích Chicaga s falešným policejním odznakem a průkazem. Mladistvé „ztroskotance“ - uživatele drog, uprchlíky z domova či prostituty „zatýkal“ a odvážel domů, kde je mučil, znásilňoval a zabíjel. Tou dobou už měl dům sám pro sebe, manželka se s ním rozvedla.



Protože šlo o lidi z nižších společenských vrstev, byla policie klidná a přičítala jejich zmizení tomu, že se prostě přestěhovali jinam. Proč by něco řešili, když se nenalezly žádné mrtvoly?

V noci 23. března 1978 pozval Gacy do svého auta 26letého bisexuála Jeffreyho Rignalla na cigaretu marihuany. Uvnitř vozu ho omámil chloroformem a unesl domů. Tam ho kapesníkem s chloroformem omámil ještě několikrát a mezitím ho znásilňoval a mučil různými předměty, včetně svíček a biče.



Rignall se druhý den probral ve zbídačeném stavu v chicagském Lincolnově parku. Dostal se domů, přítelkyně ho poté odvezla do nemocnice. Tam ho sice za týden dali dohromady, ale také oznámili, že mu chloroform navždy poničil játra.



Zmučený Jeffrey Rignal.

Rignall policistům vypověděl, co se stalo, ti mu však nevěřili. Gacy byl přeci váženým občanem a jeho 11 let staré napadení už bylo z trestního rejstříku vymazáno. Další šance zastavit sériového vraha byla promarněna...



Poslední vražda

Robert Piest.

Patnáctiletý Robert Piest se od předchozích Gacyho obětí lišil. Šlo o výborného studenta, kterého rodina i přátelé milovali. 11. prosince 1978 byl na brigádě v lékárně, kde si přivydělával na studia na vysokou školu. V devět večer pro něj k lékárně přijela matka, doma na ně čekala oslava jejích narozenin.

Piest za matkou přišel a poprosil, aby chvíli počkala, protože si dojde ještě na parkoviště, kde čeká muž, který mu nabídl dobře placenou práci na stavbě. Potom chlapec beze stopy zmizel. Tentokrát se rozjelo velké vyšetřování.



„Majitelé lékárny nám řekli, že jim nedávno jedna firma dělala nějaké stavební úpravy,“ řekl detektiv Joseph Kozenczkak, který vedl pátrání. „Poskytli nám telefonní číslo na tu firmu, takže jsme pak dokázali získat název a adresu. Tak jsme se poprvé setkali se jménem John Wayne Gacy.“

Usměvavý vrah Gacy na policejním snímku.

Kozenczkak a jeho kolegové našli Gacyho doma, jak sedí před televizí a popíjí pivo. Na policisty, kteří se ho přišli vyptávat na Piesta, byl agresivní. „V jeho domě jsem se necítil dobře. Nespolupracoval s námi a přišel mi nějaký nervózní.“

Detektivové se rozhodli jednat. Obstarali si 13. prosince povolení k prohlídce a našli několik podezřelých předmětů - například prsteny, které byly Gacymu malé, či několik řidičských průkazů. A také stvrzenku z lékárny, kde Piest pracoval. V komoře našli tajný vchod do prostoru pod domem. „Našel ho jeden z mých techniků. Do malé praskliny jsme strčili šroubovák a pak ji celou zvedli. Dostali jsme se tak do prostoru pod domem. Všechno tam bylo ale neporušené a nebyly tam ani žádné stopy.“



Psi našli „mrtvou reakci“

Na zatčení to nestačilo, ale na paty se Gacymu pověsili dva detektivové. Gacy si z nich dělal legraci, křičel na ně, že ho vyšetřují kvůli jeho politickým názorům a před jejich očima házel pokuty za parkování do koše. Před přáteli prohlašoval, že to jsou agenti FBI, kteří ho chrání.



17. prosince prohlédli Gacyho zabavená auta psovodi. Pes vycvičený na hledání stop našel na sedadle spolujezdce jednoho auta pachovou stopu patřící Piestovi - podle psovoda vlčák vyčmuchal takzvanou mrtvou reakci - šlo tedy o Piestovo tělo.



Dvě z obětí - Darrell Sampson a Gregory Godzik.

Mezitím Gacy policisty, kteří ho sledovali, zval i do restaurací, kde jim vyprávěl nad pokrmy o svém životě. Mluvil i tom, jak se převléká za klauna. „A však víte, klaunovi projde i vražda,“ řekl jim.

18. prosince si najal právníka a začal připravovat žalobu o 750 000 dolarů kvůli policejnímu obtěžování. O den později ji opravdu podal a slyšení u soudu bylo nařízeno na 22. prosince. Policie však nezahálela a kus po kusu shromažďovala důkazy. Večer 19. prosince pozval Gacy dva policisty domů. Když jeden z nich odešel na záchod a splachoval, tak ucítil něco, co mu připomínalo pach rozkládajícího se těla.



Zpověď u právníka

20. prosince večer se vydal Gacy za svým právníkem Samem Amirantem, aby probrali detaily žaloby na policii. Místo toho si Gacy dal panáka, přiznal se k vraždě Piesta i dalším zločinům. Během vyprávění v advokátově kanceláři opilý usnul a Amirante ho hned na ráno objednal k psychiatrovi.

Když se Gacy v kanceláři ráno vzbudil, začal se ho Amirante znovu vyptávat na 30 vražd, ke kterým se o několik hodin dříve přiznal. „No, na to teď nemám čas myslet. Musím teď udělat několik věcí,“ ignoroval Gacy rady právníka a místo k psychiatrovi zamířil do práce.



Později vysvětlil, že věděl, že je konec a chtěl se rozloučit s přáteli. jednomu z nich se s pláčem také přiznal, že zabil 30 lidí. Před detektivy, kteří jej sledovali, kouřil Gacy marihuanu. Ti pak toho později využili, aby ho zatkli za tento čin. Báli se totiž, že by mohl spáchat sebevraždu.



V podvečer 21. prosince 1978 dal soudce povolení k druhé domovní prohlídce. Pod domem začali kopat technici - hledali Piestovo tělo. „Bylo tam hodně vody. Když jsme začali kopat a do jámy sáhl technik, nahmatal něco ve vodě a vytáhl hrudní koš. Části těla jsme dávali do pytle na mrtvoly, když začal technik křičet. Otočil jsem a on na mě vykřikl: Mám tady další trup!“ popsal prokurátor Robert Egan.

Policejní technik Daniel Genty při odkrývání hrobů.

Policejní technik, který prohledával prostor o velikosti 8,5 x 11,5 metru, se jmenoval Daniel Genty. Po nálezu druhého těla zakřičel z jámy větu, z které všem zamrazilo a která se všem nesmazatelně vryla do paměti. „Myslím, že tohle místo je plné dětí!“ Genty a jeho kolegové našli pod domem 26 těl, další tři na jiných částech Gacyho pozemku.



Nakládání těl obětí pohřbených pod Gacyho domem.

Gacy se poté začal k vraždám přiznávat a řekl také, že těla dalších čtyř mladých obětí hodil do řeky Des Plaines. Důvod? Pod domem už prostě nebylo místo, jeho soukromý hřbitov byl plný. Všechny své oběti s výjimkou té úplně první uškrtil. Říkal tomu „můj trik s provazem“. Některé oběti umíraly hodinu až dvě. Většina sousedů a známých ještě několik dní po zatčení nevěřila, že by Gacy byl něčeho podobného schopen.



Gacy obraz „Hi Ho With Clown“.

Gacy prošel mnoha psychiatrickými vyšetřeními, ale všechna určila, že věděl, co dělá. 13. března 1980 byl odsouzen k 12 trestům smrti a 21 doživotím. Datum popravy bylo stanoveno na 2. června 1980.



K vykonání popravy ale tak rychle nedošlo, kvůli odvoláním strávil na cele smrti dlouhé roky.



Gacyho obraz s klaunem Pogo a lebkou.

Čas si krátil malováním, na mnoha obrazech nakreslil sám sebe jako klauna Poga. Některé jeho obrazy se prodaly i za milionové částky.



15. ledna 1983 na Gacyho zaútočil spoluvězeň z cely smrti Henry Brisbon, známý jako „vrah z dálnice I-57“, a pobodal jej na ruce. Zabít ho ale nedokázal.



John Wayne Gacy zemřel až o jedenáct let později. 9. května 1994 po poledni byl popraven smrtící injekcí. Před věznicí zhruba tisícihlavý dav přivítal jeho smrt oslavným jásotem...