Nenápadní manželé a nejhorší sérioví vrazi Česka. V případě Stodolových chybovali policisté i lékaři

PRAHA Jsou neslavnými rekordmany české kriminalistiky. Na kontě mají jako sérioví vrazi největší počet obětí v historii - osm. Přitom šlo o nenápadnou manželskou dvojici. Jejich případ je výjimečný i v tom, že chybovali soudní lékaři i kriminalisté.

Bylo to doslova osudové setkání. Na Silvestra 1988, kdy spolu začali chodit Jaroslav Stodola a Dana Bábiková poprvé, ale ještě jejich vztah nerozebírala celá republika. Osmnáctiletá Dana tehdy už měla dva roky dítě z prvního manželství, které se brzy rozpadlo. Dlouho nevydržel ani vztah s tehdy 22letým Stodolou. Pak se vdala podruhé a s manželem odjela do Kanady, kde tancovala v baru.

A podruhé přišel i rozvod. V roce 1997 byla cestou z práce údajně znásilněna a podle svých slov tak utrpěla trauma a následně začala intenzivně zneužívat léky. Proto se odstěhovala k matce do Slavošova na Kutnohorsku.



Láska mezi Danou a čtyřikrát trestaným recidivistou, který se v opilosti dopouštěl i násilí, mohla začít nanovo. Vyvrcholilo to svatbou, jenže pak zamilovaným nezaměstnaným začaly docházet peníze. Kde je vzít?

Bez něj by nevraždila. On by nevraždil bez ní

Byla to Dana Stodolová, kdo začal navrhovat. aby finanční prostředky získali násilím. Začalo 15měsíční řádění, na jehož konci nežilo osm lidí, kteří byli zavražděni jejich rukama.



Šťastná manželská dvojice?

„Já mám sedm vražd, jednu si ona udělala sama. Vůbec na ten rekord nejsem pyšný,“ citoval Stodolu Luboš Xaver Veselý v knize Doživotí. „Dana by bez Jaroslava nebyla vražd schopna. A to samé platí i obráceně,“ řekl kriminalista Jan Lomnický v dokumentu ČT Stodolovi.



Je 2. prosince 2002, chladný den je i ve svitavské obci Brněnec. U dveří jednoho domu obce, která má 1300 obyvatel, se pokouší dozvonit mladík. Jde navštívit svou babičku a maminku, v domě má být i teta. Když se mu nepodařilo dozvonit se, dostal strach a vytočil 158. Přivolaná hlídka vlezla dovnitř otevřeným oknem. To, co policisté spatřili, s nimi otřáslo. V domě jsou tři, podle všeho mrtvé, starší ženy. Pak se však ozvalo z postele z kuchyně, kde ležela nejstarší z nich, sténání.



Další žena ležela zardoušená v posteli v obývacím pokoji, nejmladší žena byla ve vaně - s podřezaným zápěstím. Přeživší 92letá Božena C. byla zmatená a policistům říkala, že se v domě v noci „šermovali mušketýři“. Laik by mohl soudit, že nejmladší žena - 52letá Helena C., se pokusila zabít svou matku a sestru (Dagmar W., 62 let) a poté si podřezala žíly.

Místo činu dvojnásobné vraždy v Brněnci.

Jenže soudní lékaři zjistili, že takhle to být nemohlo. V okamžiku podřezání ruky už byla totiž mrtvá. Mordparta zahájila pátrání. Božena C. policistům řekla, že v domě byl „ten vysoký z Kolářovy vily“. Což je ubytovna vzdálená jen pár desítek metrů od jejího domu.

Policie na ubytovně opravdu vysokého muže našla. Bydleli tam Stodolovi. Jaroslav kriminalisty srdečně přivítal a hned jim nabídl kávu. Mezi řečí se pak policistů zeptal, zda tam jsou kvůli těm těm ženám, které někdo zabil.



Policii se s přibývajícími dny a náznaky důkazů zdál Stodola stále podezřelejší. 11. prosince, 9 dní po dvojnásobné vraždě, požádal vyšetřovatel Milan Šimek státní zástupkyni Renátu Veseckou o vydání souhlasu se zadržením Stodoly. Nedostal ho. Podle ní nebylo dost důkazů.

Podezřelé okolnosti

Mordparta musela hledat další důkazy. V tu samou dobu středočeská kriminálka prověřovala informaci o třech podezřelých úmrtích ve Slavošově. Všechny prověřované případy byly ale uzavřené jako sebevraždy nebo smrt bez cizího zavinění. Jenže kriminalista Miroslav Greschl se dozvěděl, že tam bydlí recidivista Stodola.



Vánoční foto Jaroslav Stodoly u domu ve Slavošově.

Greschl pak navštívil dům, kde se podle jeho kolegů 28. října 2002 oběsil na půdě 81letý Josef M. Greschl ale objevil podezřelé okolnosti. Vyšetřovací tým Východočechů a ten středočeský pak spojil síly.



12. prosince 2002 se Dana Stodolová vrátila ze Slavošova od své matky na ubytovnu v Brněnci. Manžela tam našla předávkovaného. Stodola spolykal 200 tablet léků a zapil je alkoholem. Kdyby Stodolová nepřijela a nezavolala záchrannou službu, její manžel by nepřežil. Po pár dnech v nemocnici Stodola podepsal revers a s manželkou se odstěhoval z Brněnce do Slavošova.



Policistům se pak nedařilo stále najít důkaz, který by Stodolu s vraždami spojil. 3. února 2003 tísňovou linku vytočil 78letý Josef P. a líčil, že ho přepadla jakási dvojice a pod pohrůžkou nože zavřela do sklepa a oloupila. Hovor přišel z Hrádku, který je nedaleko Slavošova...

Stodolovi měli tentokrát smůlu. Když odcházeli z domu, potkali policistu, který Stodolu znal z minulosti. Když se později policista dozvěděl o přepadeném důchodci, spojil si ho hned se Stodolovými. Kriminalisté měli konečně důvod je zadržet.

To že jsem udělal? Ty vado

Stodola se hned k přepadení přiznal. Následovaly výslechy k vraždám v Brněnci. I k nim se nakonec doznal. Mordpartě řekl, že všechno spáchal sám a manželka nic nevěděla. Policie ho do Brněnce hned převezla a on jim ukazoval, jak vraždy spáchal. Jenže mnoho věcí nesedělo. O ženě ve vaně tvrdil, že ji utopil. O podřezaném zápěstí ani slovo. Když se ho na to vyšetřovatelé ptali, jen poznamenal: „To že jsem udělal? Ty vado. Žádnou krev jsem neviděl.“



Dana Stodolová ze začátku moc s kriminalisty nespolupracovala. Až později začala vyprávět o přepadeních a vraždách, kterých se měl její muž dopustit a o kterých prý věděla jen z jeho vyprávění. Policie jí nevěřila, že by o vraždách jen slyšela. Na její hru ale přistoupili, aby se dozvěděli o všech činech.

Podle líčení Stodolové se její muž 30. září 2001 vydal do Chabeřic za Aloisem M. O 77letém muži bylo známo, že půjčuje peníze. Stodola ho spoutal a pod pohrůžkou nože z něj vymámil 160 tisíc. Důchodce útok přežil, ale našli ho až po dvou dnech ve špatném zdravotním stavu a po 9 měsících zemřel. Ve skutečnosti čin spáchali Stodolovi spolu, i když Dana tvrdila opak. Stodola z lásky k manželce tuhle výpověď Dany - i další její výpovědi - potvrzoval.



Šestnáct dní po prvním násilí poslala Dana Jaroslava za jejich slavošovským sousedem Jaroslavem Š. Stodola se za 75letým mužem vypravil tentokrát sám. „Dana mě přemluvila. Ještě mi půjčila paruku a punčochu. On mi ale punčochu z hlavy strhl, takže jsem ho musel uškrtit. Ukradl jsem mu potom čtyřicet tisíc. Mrtvolu jsem položil do postele a zapálil svíčku. Ta místnost chytla a shořela,“ popisoval Stodola ve valdické věznici. Policistům chtěl však při vyšetřování nejprve namluvit, že Jaroslav Š. dostal při potyčce infarkt.



Jak se může vůbec člověk nechat přemluvit ke spáchání takového činu? „Dana mě dokázala vždy zblbnout. Týden mě přemlouvala, ať jdeme někoho okrást, až se jí to povedlo. Pomohl tomu i sex, měl jsem ho za odměnu. Miloval jsem ji, proto jsem do toho vždycky šel. Kvůli ní.“



Stodola pak ve Slavošově Jaroslavovi Š. na pohřbu zvonil, za což dostal od rodiny mrtvého stokorunu a guláš...

Policie ignorovala důkazy

Po vrahovi ale nikdo nepátral. Pitvu Jaroslava Š. soudní lékař odflákl. Nepovažoval za podezřelá tržná poranění hlavy a přehlédl také stopy po rdoušení. Protože navíc Jaroslav Š. před svou smrtí mluvil o tom, že dům radši zapálí, než aby ho nechal svým dětem, byl případ v roce 2002 uzavřen jako úmrtí bez cizího zavinění. Policie ignorovala krevní stopy v pokoji i tvrzení rodiny, že z domu zmizely cenné předměty.



Po Stodolově vyprávění, že Jaroslav Š. zemřel během potyčky na infarkt, se rozhodli kriminalisté tělo oběti 14. dubna 2003 exhumovat. Soudní lékaři i po roce a půl od vraždy tentokrát našli stopy násilí na krku oběti. „Přehlédli zlomeniny hrtanových chrupavek,“ řekl v dokumentu ČT soudní lékař Petr Lacina, který prováděl druhou pitvu. Stodola konfrontovaný se závěry pitvy stále vinu odmítal. Tvrdil, že Jaroslav Š. musel pak na krk upadnout.

Další vraždu měl Stodola sám spáchat pouhých 12 dní po první vraždě. Oběť byla opět místní - ze Slavošova. Růženu S. (68) donutili manželé bitím přiznat, kde má peníze. Pak ji Stodola uškrtil. Tělo zakopali na zahradě, kde bylo objeveno až po půl roce. I když předtím rodina policii upozorňovala na podezřelé okolnosti, nikdo jim nevěnoval pozornost. Zmizení stařenky nikdo až do nálezu těla neřešil.

Kutnohorská kriminálka pak z vraždy obvinila trojici mužů, kteří v okolí okrádali důchodce. Tito pachatelé se týden před vraždou pokusili oloupit i Růženu S. Později vyšlo najevo, že důvodem vraždy mohlo být její vyjádření, že viděla vraha Jaroslava Š.



Stodolová také vypověděla, že další vraždu - tentokrát dvojnásobnou - spáchal její muž 30. dubna 2002. Stodola zabil 66letého Antonína K. a jeho ženu Marii (62). Kriminalisté tentokrát Stodolové řekli, že podle stop muselo být na místě pachatelů víc. Stodolová tvrdila, že Jaroslav si sebou vzal jakéhosi vzdáleného příbuzného. Byl to samozřejmě nesmysl.

Ty to ještě nemáš?

Když manžele přepadli, odešla Stodolová pryč z obývacího pokoje. Stodola si s manželi - dle jeho líčení sympatickými - povídal. Pak se otevřely dveře a vešla Dana a zeptala se: To to ještě nemáš? Stodolová tím myslela, že oba ještě žijí. „Dana pak zavřela, já si loknul alkoholu a uškrtil ho. Pak i paní. Poté jsme tam pustili plyn.“ Stodola později odmítal, že by byl ke svým obětem krutý. „Nikoho jsem netýral. Jen jsem je svázal a pak nenápadně hodil smyčku zezadu a zatáhl. Musel jsem to udělal. Dana mě pořád říkala: dělej, dělej, dělej.“



I tenhle případ policie zkazila. Přes známky škrcení a tvrzení znalců, že by plyn ze sporáku nemohl zaplnit tak velký prostor, byla jako příčina smrti obou starších lidí uvedeno udušení. Nikoho nevzrušovalo, že se na místě našly špačky cigaret, i když manželé nekouřili a že se ztratili z domu některé věci. Byla to sebevražda, vyšetřování uzavřeno. Tak zněl závěr policie.



Celá konstrukce o osamělém vrahovi a manželce, která se o činech doslechla z vyprávění, se definitivně rozpadla při vyšetřování „mordu“ ze 14. září 2002. Ten totiž spáchala 32letá Stodolová v Kardašově Řečici úplně sama. Před osmasedmdesátiletou Marií Č. tvrdila, že je obětí povodní. Žena ji nechala u sebe přespat. Když se druhý den vrátila z nákupu, přistihla Stodolovou, jak jí prohledává věci. Návštěvnice na majitelku doma zaútočila, svázala ji a nutila říct, kde má peníze. Poté ji dvakrát ji udeřila válečkem do hlavy a čtyřikrát bodla nožem do hrudníku. Rány byly tak silné, že pronikly až k páteři. V domě s mrtvou přespala a odjela až druhý den.



Když se kriminalisté vyptávali Stodoly na tenhle čin, nebyl schopen ani určit dům, ve kterém k vraždě došlo. Policie manžele konfrontovala a Dana neustále pobízela partnera slovy: „Jardo, tak se konečně přiznej, že si tu paní zabil. Vždyť si mi to všechno vyprávěl.“ V tu chvíli se v zamilovaném Stodolovi něco hnulo. „Dano, ale vždyť to není pravda,“ řekl před kriminalisty. „Tu paní jsi zabila ty,“ dodal. „V tu chvíli se to všechno zlomilo. Poznal jsem, že je to mrcha,“ povídal později Stodola.

Fingované oběšení. Policisté na to skočili

Od té doby Stodola začal pravdivě vypovídat. Manželka jeho tvrzení dlouho odmítala. Kriminalisté se dozvěděli, že k poslední vraždě před Brněncem došlo opět ve Slavošově. Šlo o „mord“ Josefa M., kterou středočeský kriminalista Miroslav Greschl začal později prověřovat. Jaroslav M,. se na veřejnosti chlubil, že má hodně peněz. proto ho Stodolovi napadli. Jaroslav ho omráčil silným úderem do hlavy a poté ho vynesl na půdu, kde se ho pokusil oběsit na telefonním kabelu za trám. Kabel se ale přetrhl a Jaroslav M. spadl na podlahu. Stodola ho ve vzteku ukopal a tělo se opět pokusil pověsit za trám.

„Pověsili jsme ho, aby to vypadalo jako sebevražda. Dvakrát mi už mrtvý spadl ze schodů. Dana mi vždycky pomáhala. Měla na to lepší žaludek než já. Vždy, když pak našla peníze, tak zdrhla. Zůstal jsem tam pak sám,“ popisoval Stodola. Policisté, kteří tuto smrt vyšetřovali, opět pochybili. Čin byl totiž označen za sebevraždu.



Stodolová se později pod tíhou důkazů začal přiznávat. Předtím si z vražd v podstatě nic nedělala. „Říkal jsem jí, že když nás chytnou, tak dostaneme doživotí. Ona tomu pořád nechtěla věřit. Prosím tě, nás nemohou chytnout, říkala pořád.“



Šéf kutnohorské kriminálky odnesl sérii pochybení vyhazovem. Mezi policisty se mluví o tom, že někteří museli vědět, že jde o vraždy, ale kvůli statistice případy uzavírali jako sebevraždy.



Jaroslav Stodola v roce 2016 ve vězení.

V dubnu 2004 soud poslal Stodolovi do vězení na doživotí. O dva roky později na popud Dany Stodolové bylo manželství rozvedeno. Dnes Stodola říká: „Neměl jsem jí nikdy potkat. Anebo jí pak rovnou zabít.“